Asegura Zinc Nacional que reducirá su 'huella ambiental'

La empresa Zinc Nacional afirmó que está tomando una serie de medidas para reducir su “huella ambiental” y que sus emisiones de contaminantes están “muy por debajo” de lo que permite la ley, según mediciones técnicas de componentes del aire y fuentes fijas.

En un comunicado, la empresa reiteró que está trabajando en reubicar parte de sus procesos fuera de la zona metropolitana, lo cual sucederá una vez que obtenga todos los permisos ambientales.

Esto, luego de que El Horizonte evidenció el “Top10” de empresas con mayor cantidad de dispersión de contaminantes de acuerdo con el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC) 2024, de la Semarnat, donde se ubicó dicha empresa.

“Zinc Nacional mantiene un compromiso firme con el cumplimiento de la ley, la salud de la comunidad y la transparencia".

“Desde hace más de 70 años formamos parte de esta comunidad y trabajamos bajo los más altos estándares de seguridad ambiental, operando en todo momento con permisos vigentes, supervisión constante y bajo un modelo de economía circular que transforma subproductos de la industria del acero en productos esenciales para múltiples industrias”, indicó la empresa.

La empresa dijo que los datos publicados por El Horizonte fueron entregados a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en cumplimiento con la ley de transparencia.

Asimismo, indicó que el hecho de aparecer en el listado del RETC no significa que exista un incumplimiento con las normativas ambientales, siendo que el reporte contempla las emisiones de dos años atrás y no datos actualizados.

“Zinc Nacional reportó en el RETC 2024 las emisiones relacionadas con cadmio y plomo en su planta San Nicolás, las cuales fueron publicadas por la autoridad a inicios del año 2026, sin embargo, la información corresponde al año 2024".

“Es importante señalar que, como ha sido mencionado por el Instituto para la Protección Ambiental, el RETC es un instrumento de transparencia ambiental; estar incluido en este no implica incumplimiento normativo y no es un listado de empresas contaminantes”, se lee en el comunicado.

Dentro de este mismo comunicado, la empresa recalcó que este año arrancó un programa de remediación de la mano con las autoridades ambientales para aplicar medidas correctivas en su planta ubicada en San Nicolás.

También explicaron que sigue en puerta la reubicación de sus procesos para salir de la urbe regia y se mantiene en espera de los permisos ambientales necesarios para este proyecto.

“A finales de enero del 2026 anunciamos que iniciamos un programa formal de remediación con la autoridad competente y especialistas técnicos, el cual incluye medidas correctivas y acciones voluntarias de mayor alcance".

“Se contempla la reubicación parcial de los procesos, una vez habiendo obtenido los permisos ambientales correspondientes y contando con el estudio de factibilidad acorde a este proyecto.

“A lo anterior se suma un plan de reforestación de más de cinco hectáreas de terreno dentro de nuestra planta”, agregó en el comunicado.

La empresa contempla trabajos correctivos, como ampliar la nave receptora de materias primas y construir naves que cubran 9,000 metros cuadrados para ordenar el patio de materiales.

Al igual que la pavimentación de caminos al interior del predio, la reducción de un 35% en inventarios, la humectación constante con cañones de neblina y agua tratada entre otros.

“Estas acciones forman parte de un plan integral de mejora que permitirá seguir reduciendo la huella ambiental de la operación, fortalecer el empleo local, incrementar las áreas verdes y continuar apoyando a la comunidad de San Nicolás mediante programas sociales y educativos”, señalaron.

Responde Zinc Nacional

Estas son las acciones que Zinc Nacional dice que está implementando para reducir su “huella ambiental” y en beneficio de San Nicolás, donde está instalada, y la urbe regia.

Se contempla la reubicación parcial de los procesos, una vez habiendo obtenido los permisos ambientales correspondientes y contando con el estudio de factibilidad acorde al proyecto

Ampliación de la nave receptora de materias primas: construcción de 9,000 m² de naves cerradas para cubrir el patio de materiales

Pavimentación de más de 2,300 m² de caminos al interior del predio

Reubicación de materiales a granel en espacios cerrados

Reducción de un 35% en inventarios y fortalecimiento del programa de limpieza con tres turnos diarios

Humectación constante con cañones de neblina y agua tratada

Construcción una fosa de captación pluvial que permitirá un manejo más eficiente del agua de

lluvia.

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