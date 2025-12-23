Realizan 'Diálogos en tu calle' para prevenir violencia de género

Con el objetivo de acercar información sobre la prevención y atención de la violencia hacia las mujeres, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de las Mujeres, realizó el programa “Diálogos en tu calle” en la colonia Tierra Propia, del municipio de Guadalupe.

Jornada comunitaria en el Centro Violeta

El evento se llevó a cabo en la explanada del Centro Violeta Guadalupe, donde Promotoras del Día Naranja, junto con autoridades estatales y municipales, ofrecieron información mediante diálogos comunitarios, actividades de sensibilización y acciones de prevención de la violencia de género.

Durante la jornada participaron el subsecretario de Atención Integral y Corresponsabilidad Social de la Secretaría de las Mujeres, Omar Méndez Castillo; la secretaria de la Mujer, Inclusión y Derechos Humanos del municipio de Guadalupe, Minerva Martínez Garza; así como la diputada local Paola Linares.

Espacios accesibles para informar y canalizar casos

Las autoridades explicaron que, durante la temporada decembrina, se han abierto espacios de diálogo en colonias con alta incidencia delictiva, con el propósito de informar a las mujeres sobre la prevención de la violencia de género y vincularlas con los servicios de atención, asesoría y protección que ofrece la Secretaría de las Mujeres y su red de aliados.

Destacaron que la participación ciudadana y la coordinación con los municipios han permitido una mayor visibilización de los casos de violencia, así como un incremento en las denuncias y una mejor prevención.

En lo que va del año, se han realizado más de 30 ediciones de “Diálogos en tu calle”, beneficiando a más de 500 personas, en su mayoría mujeres.

La Secretaría de las Mujeres puso a disposición de la comunidad sus servicios de atención las 24 horas del día, así como las líneas 9-1-1 para emergencias y 070 para orientación y asesoría.

