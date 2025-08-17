Anuel, Young Miko y compañía la arman en grande en el Dale Mixx

Este sábado, la temperatura subió en la ciudad con la llegada del festival Dale Mixx, el cual trajo consigo a lo mejor del género urbano, quienes armaron una gran fiesta en los tres escenarios.

Anuel AA, Young Miko, Myke Towers, Jhayco y Álvaro Díaz fueron los nombres más esperados y quienes cerraron con broche de oro el festival urbano más grande de Monterrey.

Fue en punto de las 19:00 horas que El Malilla empezó a subir la temperatura en el "escenario Calor", cosa que la lluvia no pudo apagar.

El cantante se lució con sus pasos de baile y encendió más al público cuando interpretó "BEYBI".

Fue a las 19:42 h cuando se presentó la primera sorpresa, cuando el DJ salió al escenario con la primera sorpresa de la noche, pues salió acompañado de nada más y nada menos que Santa Fe Klan.

Ambos presentaron su nuevo tema, en el que mezclan géneros, y sorprendieron a los asistentes.

Otro que causó euforia con su presentación fue Jhayco, quien llegaba después de una semana de polémica tras su incidente en Estados Unidos.

El puertorriqueño hizo acto de presencia a las 21:15 horas, y llenó de nostalgia al público, quienes recordaron la etapa de 2019, año en el que dio el salto a la fama por éxitos como “Dakiti”, “Tarot” y “Fiel”, los cuales no faltaron en su presentación.

Seguido de esta presentación, Myke Towers subió al escenario a las 22:45, y fue él quien presentó la segunda sorpresa del evento.

Esta fue nada más y nada menos que Gabito Ballesteros quien salió al escenario para deleitar y sobre todo impactar a los regios, pues su presencia fue la más inesperada de la noche.

Ambos interpretaron un tema nuevo y el megaéxito del verano “Perlas Negras”.

El boricua interpretó los éxitos más clásicos de su carrera musical como “LALA”, “Sigue Bailando” y “La Curiosidad”.

Como parte de los actos finales, Young Miko fue la penúltima artista en el festival en el "escenario Calor", esto luego de un cambio de horario.

La puertorriqueña interpretó sus mayores éxitos como “Classy”, “Riri”, “Wassup”.

Además, interpretó “FINA” y “CHULO PT.2”, con los cuales elevó el ambiente y puso al público a cantar al unísono.

Antes de finalizar su presentación, la cantante le ofreció una disculpa a los asistentes por su retraso de 25 minutos y reveló que esto se debió a problemas técnicos.

Para cerrar la noche con broche de oro, Anuel AA salió justo al momento que Young Miko bajó del escenario e inició su presentación con éxitos como "Sola", con los que el nacido en Puerto Rico finalizó el festival.

