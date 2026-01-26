Bella Hadid y Adán Bañuelos terminan su relación
La supermodelo y el jinete de rodeo ponen fin a más de dos años de noviazgo; ruptura confirmada por fuentes cercanas a la pareja
La relación entre la supermodelo Bella Hadid y el jinete profesional Adán Bañuelos llegó a su fin, según confirmaron fuentes cercanas a la pareja a medios.
La ruptura, que parece reciente, ha sido discreta, ya que ninguno de los dos ha emitido declaraciones públicas.
Historia de amor en Texas y el rodeo
Bella y Adán comenzaron a ser vinculados en octubre de 2023 en Texas, donde Bañuelos compite en rodeos y eventos de cutting horse.
Hicieron oficial su relación en redes sociales a inicios de 2024 y compartieron momentos como aniversarios, incluyendo el de octubre de 2025.
Bella incluso se mudó a Texas, se involucró en el mundo ecuestre y fue nombrada Rookie of the Year en la National Cutting Horse Association en 2024.
Cameo en Yellowstone y vida pública
La pareja apareció junta en un episodio de Yellowstone (Temporada 5, Episodio 13) en diciembre de 2024, donde Bella interpretó a Sadie, mostrando sus habilidades ecuestres, mientras Adán aparecía como competidor de caballos en la trama.
Este cameo generó gran revuelo entre los fans y consolidó la imagen de Bella como "cowgirl moderna".
Fuentes cercanas indican que Bella está procesando la ruptura y enfocándose en su trabajo y amistades.
Los motivos del rompimiento no se han revelado, aunque rumores previos en junio de 2025 habían sido desmentidos con publicaciones románticas.
Tras esta separación, Bella busca nuevos proyectos en cine y televisión, inspirada en su experiencia en Yellowstone.
La noticia se difundió ampliamente en redes como X (antes Twitter), donde fans y medios comentan el fin de la relación, recordando momentos destacados de la pareja y su participación conjunta en el mundo ecuestre y en la pantalla chica.
Bella Hadid fue madrina de quinceañera en Texas
En octubre de 2025, Bella Hadid vivió un momento muy especial al asistir a una fiesta de quince años en Texas, donde fue madrina de la quinceañera “Bellita”, sobrina de su entonces novio, el jinete profesional Adán Bañuelos.
La supermodelo compartió fotos y videos en sus historias de Instagram mostrando su integración a la tradición mexicana: posó junto a la quinceañera, bailó el vals con los padrinos, incluyendo a Bañuelos, y convivió con la familia.
La joven vestía un espectacular traje morado con bordados y joyas, mientras Bella combinaba glamour y cercanía familiar.
El evento se viralizó en redes sociales, con comentarios de fans que celebraron la participación de Bella y la describieron como “adoptada por México” o destacando la mezcla de elegancia y cercanía familiar.
Aunque Bella y Adán terminaron su relación, este momento quedó como uno de los más adorables de la “etapa mexicana” de la supermodelo, consolidando un recuerdo entrañable entre sus seguidores.
