Estrellas de EUA se imponen en el NBA All-Star Game 2026

Después de años con el mismo formato en el All Star, para la edición de este año la NBA decidió agregar más "sabor" y el espectáculo no defraudó.

Este domingo, Anthony Edwards y Devin Booker se llevaron el juego de las estrellas en un final que tuvo como protagonistas a jóvenes y veteranos estadounidenses, pues el cuadro compuesto por internacionales como Luka Doncic o Victor Wembanyama quedó fuera de la final al caer en las eliminatorias de este nuevo formato.

El juego se llevó a cabo en el Intuit Dome, hogar de Los Angeles Clippers, además de ser el recinto donde se organizaron el Rising Stars, el concurso de triples, el de volcadas y otras actividades de este fin de semana.

Ya en el juego, el cuarto de la noche, el equipo "Estrellas" (los jóvenes), conformado por Scottie Barnes, Booker, Cade Cunningham, Jalen Duren, Anthony Edwards, Chet Holmgren, Jalen Johnson y Maxey, se impuso por 47-21 al equipo Barras (veteranos), quienes dejaron mucho que pensar sobre su actuación.

Pues, a pesar de contar con leyendas como LeBron James o Kawhi Leonard, el combinado veterano apenas encontró respuesta en un frenético encuentro de 12 minutos dominado por el ímpetu de las nuevas figuras.

USA STARS: 2026 NBA ALL-STAR CHAMPS 🏆 pic.twitter.com/SD1Rw6CigP — NBA (@NBA) February 16, 2026

Nuevo formato del All-Star

Este nuevo formato del juego de estrellas de la NBA comenzó con el encuentro en donde el equipo "Mundo", conformado por el tridente de Doncic, Nikola Jokic y Wembanyama, se enfrentó al equipo de veteranos de Estados Unidos, llevándose la victoria estos últimos por marcador de 37-35.

Más amargo se prestó el segundo partido para el talento joven, quienes se vieron las caras ante un imponente LeBron James y Jaylen Brown, a los que sucumbieron por 42-40.

El tercer juego representó el último para el equipo "Mundo", quienes cayeron por segunda vez en la noche, pero ahora ante el talento joven 48-45.

Juego de Celebridades

El Juego de Celebridades se disputó en el Kia Forum, donde el Equipo Giannis, encabezado por Giannis Antetokounmpo, remontó en la segunda mitad para imponerse 65-58 al Equipo Anthony. El conjunto rival había llegado al descanso con ventaja de 34-26, pero no logró sostenerla.

El actor Rome Flynn fue nombrado MVP tras firmar 17 puntos y cuatro asistencias. La exhibición también contó con la presencia del exfutbolista Cafú sobre la duela y del beisbolista Mookie Betts, quien formó parte del cuerpo técnico del Equipo Anthony. Además, Victor Wembanyama realizó el salto inicial que dio apertura oficial al fin de semana.

Rising Stars

El torneo reunió a los mejores novatos y jugadores de segundo año de la NBA, junto a un combinado de la G League, bajo un formato en el que las semifinales se definían al llegar a 40 puntos y la final al primero en alcanzar 25.

El Castrol Rising Stars 2026 coronó a Team Vince, dirigido por Vince Carter, tras vencer 25-24 a Team Melo en un cierre dramático decidido con la regla de “canasta gana”. El novato VJ Edgecombe, de los Philadelphia 76ers, sentenció desde la línea de libres y se llevó el MVP con 17 puntos en semifinales y seis en la final.

VJ EDGECOMBE: CLUTCH AT THE CHARITY STRIPE!



Team Vince defeats Team Melo to win 2026 @CastrolUSA Rising Stars 🏆 pic.twitter.com/EyER9hCeE8 — NBA (@NBA) February 14, 2026

Concurso de Triples

Damian Lillard se quedó con el título al firmar 30 puntos en la ronda definitiva y superar a Devin Booker (27). Con el triunfo, Lillard igualó a Larry Bird y Craig Hodges con tres coronas en la historia del certamen. “Eso es lo único por lo que lo hago, seguir sumando a mi legado”, afirmó.

FIRST ROUND: 27

FINAL ROUND: 29



DAMIAN LILLARD IS NOW A 3X @StateFarm NBA 3-POINT CONTEST WINNER 🚨🤯 pic.twitter.com/gMuq5cwdsp — NBA (@NBA) February 14, 2026

Concurso de Volcadas

El espectáculo aéreo quedó en manos de Keshad Johnson, quien superó en la final a Carter Bryant y recibió el trofeo de Julius Erving. “A todos los niños allá afuera, sigan soñando, cualquier cosa puede pasar. Yo solo vine aquí y se lo mostré a la gente”, expresó el campeón.

Comentarios