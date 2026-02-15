Muere Juan de la Loza, actor mexicano que trabajó con Ripstein

Juan de la Loza Lozano, actor de cine y televisión, perdió la vida. Aunque se desconocen las causas de su deceso, se mencionó que lo hizo de forma privada y en compañía de su familia.

Con más de 80 participaciones en producciones de la pantalla grande, fue el primer actor mexicano en trabajar con el director Arturo Ripstein, conocido por películas como "El lugar sin límites" y "Principio y fin".

La Asociación Nacional de Actores fue la encargada de dar a conocer esta lamentable noticia, en la que brindaron su pésame a la familia del actor.

La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro Compañero Juan de la Loza Lozano. Nuestras condolencias a familiares amigos/as y gremio artístico. Descanse en paz 🕊️ pic.twitter.com/p1MLuQeOpV — Asociación Nacional de Actores (@andactores) February 12, 2026'

Estas son algunas de las películas en las que participó Juan de la Loza

Entre los largometrajes y telenovelas en las que participó Juan de la Loza, se encuentran los siguientes:

El tres de copas (1986) Dirigida por Felipe Cazals

Las inocentes (1986) Dirigida por Julián Pastor

Pueblo de madera (1990) Dirigida por Juan Antonio de la Riva

Pobre niña rica (1995) Dirigida por Fernando Cortés

Profundo carmesí (1996) Dirigida por Arturo Ripstein

