juan_de_la_loza_26c07e75a2
Escena

Muere Juan de la Loza, actor mexicano que trabajó con Ripstein

Con más de 80 participaciones, el artista marcó su historia al participar en grandes producciones cinematográficas, incluida 'Profundo carmesí'

  • 15
  • Febrero
    2026

Juan de la Loza Lozano, actor de cine y televisión, perdió la vida. Aunque se desconocen las causas de su deceso, se mencionó que lo hizo de forma privada y en compañía de su familia.

Con más de 80 participaciones en producciones de la pantalla grande, fue el primer actor mexicano en trabajar con el director Arturo Ripstein, conocido por películas como "El lugar sin límites" y "Principio y fin".

La Asociación Nacional de Actores fue la encargada de dar a conocer esta lamentable noticia, en la que brindaron su pésame a la familia del actor.

Estas son algunas de las películas en las que participó Juan de la Loza

Entre los largometrajes y telenovelas en las que participó Juan de la Loza, se encuentran los siguientes:

  • El tres de copas (1986) Dirigida por Felipe Cazals

tres-de-copas-pelicula.jpg

  • Las inocentes (1986) Dirigida por Julián Pastor

las-inocentes.jpg

  • Pueblo de madera (1990) Dirigida por Juan Antonio de la Riva

pueblo-de-madera.jpg

  • Pobre niña rica (1995) Dirigida por Fernando Cortés

pobre-niña-rica.jpg

  • Profundo carmesí (1996) Dirigida por Arturo Ripstein

profundo-carmesi.jpg


Comentarios

