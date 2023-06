Bill Cosby es demandado por 9 mujeres más en Nevada

El actor de 85 años ha enfrentado acusaciones de violación, agresión sexual y acoso sexual por parte de más de 60 mujeres.

En una nueva demanda presentada en un tribunal federal de Nevada, nueve mujeres han acusado al famoso actor Bill Cosby de agresión sexual. Las demandantes alegan que Cosby utilizó su 'enorme poder, fama y prestigio' para victimizarlas en un periodo que abarca desde 1979 hasta 1992. Según la demanda, las mujeres fueron drogadas y agredidas individualmente en diversas ubicaciones, como casas, vestidores y hoteles en Las Vegas, Reno y Lago Tahoe.

Una de las mujeres relató que Cosby, quien afirmaba ser su mentor en la actuación, la llevó desde Nueva York hasta Nevada, donde supuestamente la drogó en una habitación de hotel con lo que le dijo que era sidra espumosa sin alcohol, para luego violarla.

El actor de 85 años, reconocido por su papel en 'The Cosby Show', ha enfrentado acusaciones de violación, agresión sexual y acoso sexual por parte de más de 60 mujeres. Aunque ha negado todas las acusaciones relacionadas con delitos sexuales, fue la primera celebridad en ser juzgada y condenada durante el movimiento #MeToo. Pasó casi tres años en prisión antes de que su condena fuera anulada y fuera liberado en 2021 por una decisión del tribunal superior.

A principios de este año, un jurado de Los Ángeles otorgó una compensación de 500.000 dólares a una mujer que afirmó haber sido abusada sexualmente por Cosby en la Mansión Playboy cuando tenía 16 años, en 1975.

La presentación de esta demanda en Nevada ocurrió pocas semanas después de que el gobernador Joe Lombardo firmara una ley que elimina el plazo de dos años para que los adultos presenten casos de abuso sexual. Otras jurisdicciones también han promulgado 'leyes retroactivas' similares.

Una de las demandantes, Lise-Lotte Lublin, oriunda de Nevada, ha abogado por este cambio legal. Previamente había acusado a Cosby de proporcionarle bebidas adulteradas y violarla en un hotel de Las Vegas en 1989.

Es importante destacar que The Associated Press no identifica a las personas que han sido presuntamente agredidas sexualmente, a menos que ellas mismas decidan hacerlo públicamente.

Lotte-Lublin expresó su gratitud por esta nueva oportunidad de buscar justicia en un comunicado: 'Durante años he luchado por los sobrevivientes de agresión sexual y hoy es la primera vez que podré luchar por mí misma. Con el nuevo cambio de ley, ahora tengo la capacidad de llevar a mi agresor Bill Cosby a los tribunales. Mi viaje acaba de comenzar, pero estoy agradecida por esta oportunidad de encontrar justicia'.

En California, una exmodelo de Playboy también ha presentado una demanda contra Cosby, alegando que fue drogada y agredida sexualmente por él y otra mujer en su casa en 1969. Esta demanda se enmarca en una nueva ley de California que suspende la prescripción de denuncias de abuso sexual.

En respuesta a estas demandas, el publicista de Cosby, Andrew Wyatt, emitió un comunicado criticando las leyes que permiten tales acciones legales. Wyatt afirmó que las mujeres no buscan justicia para las víctimas, sino que están motivadas por su 'adicción a la enorme cantidad de atención y codicia de los medios'. Además, señaló que no permitirán que estas mujeres presenten acusaciones sin examinarlas en el tribunal de la opinión pública y dentro de la sala del tribunal.

En la demanda más reciente, las mujeres sostienen que Cosby utilizó su poder, fama y prestigio para manipularlas y agredirlas sexualmente, bajo el pretexto de estar interesado en ayudarlas a ellas o a sus carreras. Estas nuevas acusaciones añaden más peso a la serie de denuncias que han perseguido al actor durante años.