Escena

Billie Eilish critica al ICE por durante premiación en Atlanta

Durante un acto en Atlanta, Billie Eilish cuestionó al ICE y al gobierno de EUA por detenciones violentas, recortes ambientales y vulnerar derechos civiles

  • 20
  • Enero
    2026

El uso de fuerza desmedida por parte de los agentes del ICE en Estados Unidos ha provocado que muchas personas estén en contra de la agencia federal, y Billie Eilish es una de ellas.

Y es que, durante un evento en donde recibió el premio de la Comunidad Amada Martin Luther King Jr. por Justicia Ambiental el pasado fin de semana en Atlanta, la cantante estadounidense utilizó el momento de su discurso para criticar las políticas del país y del ICE, según informó la revista Rolling Stone.

“Es muy extraño que nos celebren por trabajar por la justicia ambiental en un momento en que parece más difícil de alcanzar que nunca, dada la situación actual de nuestro país y del mundo”.

“Estamos viendo cómo secuestran a nuestros vecinos, agreden y asesinan a manifestantes pacíficos, nos privan de nuestros derechos civiles, recortan los recursos para combatir la crisis climática debido a los combustibles fósiles y la ganadería que destruye nuestro planeta, y el acceso a la alimentación y la atención médica se convierte en un privilegio para los ricos en lugar de un derecho humano fundamental para todos los estadounidenses”.

Estas críticas toman un mayor impacto después de que un agente del ICE le quitara la vida a Renee Nicole Good, de 37 años, en Mineápolis, Minnesota.

“Está muy claro que proteger nuestro planeta y nuestras comunidades no es una prioridad para esta administración. Y es muy difícil celebrarlo cuando ya no nos sentimos seguros en nuestros hogares ni en nuestras calles (…) Tengo esta plataforma y creo que es mi responsabilidad usarla, así que siento que simplemente estoy haciendo lo que cualquiera en mi posición debería hacer”.

Esta crítica por parte de Billie no es la primera, pues con anterioridad ha manifestado su descontento con este tipo de acciones por parte del ICE, a quien ha calificado como "un grupo terrorista financiado y apoyado por el gobierno federal, dependiente del Departamento de Seguridad Nacional, que no ha hecho nada para mejorar la seguridad en nuestras calles".


