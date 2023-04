Blackpink debuta en México con un concierto inolvidable

La agrupación de K-Pop llegó a la Ciudad de México para ofrecer su primer concierto en el país, y las integrantes sorprendieron al público al hablar en español.

Las divas del K-pop Blackpink debutaron en tierra mexicana con un concierto en la Ciudad de México. Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa cantaron con sombreros charros y hablaron con el público en español el miércoles por la noche.



Blackpink arribó a la capital mexicana como parte de su gira mundial Born Pink y poco después de su segunda presentación en Coachella, donde se convirtieron en la primera agrupación de K-pop en encabezar el cartel del famoso festival de California tras haber debutado en él en 2019.

El recinto recibió cerca de 60 mil asistentes, según cifras de los organizadores. La mayoría eran chicas menores de edad, acompañadas por sus padres, muchas iban vestidas con negro y rosado, los colores de la agrupación. Para calentar los ánimos se proyectaron en las pantallas gigantes del foro múltiples videos de la banda, desde 'Boombayah' a 'Kill This Love', los cuales hacían gritar al público cada vez que comenzaban y que también eran coreados a todo pulmón, era una especie de primer concierto sin las cantantes.

Escuchen como se escucha eso cabron, blackpink por fin va a saber lo que es el publico latino.



MEXICO IS BLACK AND PINK#BLACKPINKinMexico #BORNPINKinMexico_Day1pic.twitter.com/GX7tNYRdXy — °LEXA💫🇲🇽||SHOONG🔥 (@LEXIPINKMANIA) April 27, 2023





Pero cuando las estrellas subieron al escenario vestidas de blanco, el volumen de la música había aumentado considerablemente y la emoción se encendió más.

Así se vive el concierto de BLACKPINK en el Foro Sol 💕🖤



#BLACKPINKinMexico pic.twitter.com/uTpHHgWVCK — Glamour Mex y Latam (@GlamourMex) April 27, 2023





Los Blinks, como se hacen llamar los fans del cuarteto, movían sus 'Lightstick' oficiales llamados 'Bi-Ping-Bong', una especie de martillo de plástico con la cabeza con forma de corazón rosado y mango negro, los cuales se podían comprar dentro del foro por mil 800 pesos. Aquellos que lo adquirieron parecían felices, a pesar del elevado costo, pues con el Lightstick (característico de los conciertos de K-pop) podían hacer coreografías al ritmo de la música o la famosa 'ola' en las gradas para apoyar a la banda previo al concierto.

Blackpink interpretó canciones como 'Forever Young', 'Ddu-du ddu-du' y 'How You Like That'. El concierto contó con fuegos artificiales, bailarines y varios cambios de vestuario.

Hacia la mitad de la presentación, cada una de las integrantes tuvo un momento para cantar en solitario: 'Flower' de Jisoo, 'You & Me' de Jennie, 'Gone' y 'On The Ground' de Rosé y 'Lalisa' y 'Money' de Lisa.

Las pinks diciendo que probaron fruta con chile en polvo y que les gustó. Mexico ganó de nuevo 🇲🇽



MEXICO IS BLACK AND PINK #BLACKPINKinMexico #BORNPINKinMexico_Day1#BORNPINK #BLACKPINK



pic.twitter.com/XShHmhCkrx — PINKCHELLA ♥️ (@blinkgirl_13) April 27, 2023





Lisa y Rosé dijeron en inglés que habían comido fruta con chile y querían probar más comida mexicana. Jennie compartió una frase que le había sido útil '¿dónde está el baño?', dijo en español, a lo que el público la ovacionó. Para el final del concierto, las cuatro cantantes salieron al escenario con sombreros charros para interpretar 'As If It's Your Last'. 'Te amo', dijeron en español.

BLACKPINK se despidió con sombreros de mariachi en su concierto en el Foro Sol 💕 pic.twitter.com/18Qrm5CDhp — Indie 505 (@Indie5051) April 27, 2023





La banda fundada en 2016 ha lanzado los álbumes 'The Album' y 'Born Pink'. Su sencillo 'Ice Cream' con Selena Gómez, 'Pink Venom' y 'Shut Down' son otras de sus canciones populares.

A lo largo de la noche repitieron un mensaje: 'nos vemos mañana', decían. Y sí, este jueves tendrán otro concierto en México.