Investiga Fiscalía del Estado accidente de Ruta 611 en Apodaca

La Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana aseguró que la Fiscalía General del Estado realiza los peritajes correspondientes al accidente de la unidad urbana perteneciente a la Ruta 611 que acabó con la vida de nueve personas y provocó lesiones en otras 61 el pasado domingo, en el municipio de Apodaca.

La unidad siniestrada pertenecía a la compañía Transportes del Oriente de Monterrey, propiedad del tres veces ex alcalde de Pesquería, Miguel Ángel Lozano Munguía, y de su hijo, el también ex alcalde Patricio Lozano, enfrenta acusaciones de desatender los problemas mecánicos que presentaba la unidad accidentada.

De acuerdo con el titular Hernán Villarreal, se analizan las medidas de seguridad establecidas por la compañía de transporte para el deslinde de responsabilidades.

"La Fiscalía está haciendo los peritajes. Fue una unidad de transporte público de una empresa de las que siempre ha estado operando y que pues se estan revisando todos los temas de seguridad de esa empresa para tomar las medidas pertienentes"

Este jueves, El Horizonte publicó el testimonio de la esposa del chofer que manejaba la unidad volcada.

La mujer narró en exclusiva como desde días antes el camión presentaba anomalías que fueron reportadas y presuntamente ignoradas por Transportes del Oriente de Monterrey.

En tanto, el secretario afirmó que la Fiscalía del Estado junto con sus peritos serán los responsables de las investigación al reportar personas fallecidas.

Aseguró que los operadores de las rutas serán sancionados en caso de realizar alguna infracción con la reestructura del Sistema de Transporte Integrado, el cual se prevé que se concluya para el próximo mes de febrero.

"Estas rutas de transporte tradicional no han tenido incrementos. Lo que nosotros estamos construyendo es un sistema de transporte integrado donde hay un transbordo con precios con descuentos y estamos avanzando en la reestructura. Para el mes de febrero debemos de tener terminada esta estructura [...]"

"Se sancionarán a los operadores si han incurrido en faltas. Se motivará como se está haciendo a los operadores para que sean más responsables y se les capacitará. Y obviamente a las empresas que no cumplan con los terminos de seguridad, se les sancionará. Es lo que se debe de hacer y se está haciendo" recalcó.

Investigan accidente de Ruta 611; tráiler sería responsable

Investigaciones apuntan a que el conductor de una unidad de máquina pesada podría ser el responsable del accidente reportado sobre la carretera Miguel Alemán, donde nueve personas perdieron la vida el pasado domingo.

Transportes del Oriente de Monterrey SA de CV (TOMSA) emitió un comunicado donde informó que a través del sistema de videovigilancia de la unidad se podrán definir los motivos de la volcadura.

Dentro del mismo documento, la empresa de transportes dijo que Rosaldo Reyes contaba con la certificación y licencia para operar dicha unidad.

