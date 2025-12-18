México: de los países con más consumo de entretenimiento

México se perfilaba para 2025 como la sexta potencia mundial en la industria del entretenimiento y proyectaba ubicarse dentro del top cinco a nivel global para 2030, según la revista Forbes. Actualmente, el país es considerado uno de los mayores consumidores de entretenimiento y medios, con una demanda particularmente elevada.

De acuerdo con diversos estudios, alrededor del 69% de los consumidores mexicanos planeaba destinar parte de sus ingresos a actividades de recreación y entretenimiento, como conciertos, eventos deportivos, cine, servicios de streaming y videojuegos.

Según el Encca, pese al crecimiento digital, la televisión tradicional se mantuvo sólida en México: el 74% consume contenidos en TV abierta y el 55% en internet, mostrando la convivencia de medios tradicionales y digitales.

Ejecutivos del sector señalaron que México ocupaba el tercer lugar a nivel mundial en el mercado de conciertos y eventos musicales. En este contexto, la Arena Monterrey se consolidó como uno de los recintos más relevantes para conciertos y espectáculos, no solo en el país, sino también a escala internacional.

Enrique Hernández, periodista especializado, destacó que los grandes eventos generan un fuerte impacto económico: la Fórmula 1 deja cerca de $1,400 millones de dólares y el Mundial de Futbol se estima en $3,000 millones. Además, señaló que el turismo extranjero en México ha alcanzado récords históricos y sigue creciendo con fuerza.

Arena Monterrey

Top 5 mundial por número de eventos anuales

Segunda en Latinoamérica por actividad de eventos

3.ª posición mundial en boletos vendidos (2022)

Potencia en entretenimiento

Industria musical

En 2024, México se posicionó como el décimo mercado musical más grande del mundo, según el Reporte Global de Música de la IFPI.

Asistencia al cine

El país está en el cuarto lugar mundial en asistencia a salas de cine.

