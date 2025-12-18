Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_18_at_1_30_20_AM_0627b6ae4b
Escena

México: de los países con más consumo de entretenimiento

El país destaca entre los mayores consumidores de entretenimiento, con liderazgo en conciertos, cine y eventos, y proyección al top cinco mundial en 2030

  • 18
  • Diciembre
    2025

México se perfilaba para 2025 como la sexta potencia mundial en la industria del entretenimiento y proyectaba ubicarse dentro del top cinco a nivel global para 2030, según la revista Forbes. Actualmente, el país es considerado uno de los mayores consumidores de entretenimiento y medios, con una demanda particularmente elevada.

De acuerdo con diversos estudios, alrededor del 69% de los consumidores mexicanos planeaba destinar parte de sus ingresos a actividades de recreación y entretenimiento, como conciertos, eventos deportivos, cine, servicios de streaming y videojuegos.

Según el Encca, pese al crecimiento digital, la televisión tradicional se mantuvo sólida en México: el 74% consume contenidos en TV abierta y el 55% en internet, mostrando la convivencia de medios tradicionales y digitales.

Ejecutivos del sector señalaron que México ocupaba el tercer lugar a nivel mundial en el mercado de conciertos y eventos musicales. En este contexto, la Arena Monterrey se consolidó como uno de los recintos más relevantes para conciertos y espectáculos, no solo en el país, sino también a escala internacional. 

Enrique Hernández, periodista especializado, destacó que los grandes eventos generan un fuerte impacto económico: la Fórmula 1 deja cerca de $1,400 millones de dólares y el Mundial de Futbol se estima en $3,000 millones. Además, señaló que el turismo extranjero en México ha alcanzado récords históricos y sigue creciendo con fuerza.

Arena Monterrey

  • Top 5 mundial por número de eventos anuales
  • Segunda en Latinoamérica por actividad de eventos
  • 3.ª posición mundial en boletos vendidos (2022)
  • Potencia en entretenimiento

Industria musical

  • En 2024, México se posicionó como el décimo mercado musical más grande del mundo, según el Reporte Global de Música de la IFPI.

Asistencia al cine

  • El país está en el cuarto lugar mundial en asistencia a salas de cine.

Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_volaris_viva_adef2cfc14
Se fusionan Viva y Volaris: habrá más vuelos a precios bajos
image_1ee2b6e883
Nuevo León es referente nacional en seguridad: Miguel Flores
Whats_App_Image_2025_12_18_at_2_28_12_PM_69b1f9b187
Aumentan 50% las ventas en dulcerías en temporada decembrina
publicidad

Últimas Noticias

chris_evans_avengers_2025_64dfce6e9c
Chris Evans hace su regreso en la secuela de 'Avengers'
deportes_alonso_aceves_ebae5b0e52
Rayados ya tendría su primer refuerzo para el Clausura 2026
finanzas_volaris_viva_adef2cfc14
Se fusionan Viva y Volaris: habrá más vuelos a precios bajos
publicidad

Más Vistas

coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_17_T091620_789_f5197df965
Detienen a dos mujeres por robo en tienda de Fashion Drive
deportes_tigres_rayados_7ac7e4000d
Tigres y rayados ya analizan movimientos para el Clausura 2026
publicidad
×