México: de los países con más consumo de entretenimiento
El país destaca entre los mayores consumidores de entretenimiento, con liderazgo en conciertos, cine y eventos, y proyección al top cinco mundial en 2030
- 18
-
Diciembre
2025
México se perfilaba para 2025 como la sexta potencia mundial en la industria del entretenimiento y proyectaba ubicarse dentro del top cinco a nivel global para 2030, según la revista Forbes. Actualmente, el país es considerado uno de los mayores consumidores de entretenimiento y medios, con una demanda particularmente elevada.
De acuerdo con diversos estudios, alrededor del 69% de los consumidores mexicanos planeaba destinar parte de sus ingresos a actividades de recreación y entretenimiento, como conciertos, eventos deportivos, cine, servicios de streaming y videojuegos.
Según el Encca, pese al crecimiento digital, la televisión tradicional se mantuvo sólida en México: el 74% consume contenidos en TV abierta y el 55% en internet, mostrando la convivencia de medios tradicionales y digitales.
Ejecutivos del sector señalaron que México ocupaba el tercer lugar a nivel mundial en el mercado de conciertos y eventos musicales. En este contexto, la Arena Monterrey se consolidó como uno de los recintos más relevantes para conciertos y espectáculos, no solo en el país, sino también a escala internacional.
Enrique Hernández, periodista especializado, destacó que los grandes eventos generan un fuerte impacto económico: la Fórmula 1 deja cerca de $1,400 millones de dólares y el Mundial de Futbol se estima en $3,000 millones. Además, señaló que el turismo extranjero en México ha alcanzado récords históricos y sigue creciendo con fuerza.
Arena Monterrey
- Top 5 mundial por número de eventos anuales
- Segunda en Latinoamérica por actividad de eventos
- 3.ª posición mundial en boletos vendidos (2022)
- Potencia en entretenimiento
Industria musical
- En 2024, México se posicionó como el décimo mercado musical más grande del mundo, según el Reporte Global de Música de la IFPI.
Asistencia al cine
- El país está en el cuarto lugar mundial en asistencia a salas de cine.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas