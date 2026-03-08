Podcast
Nacional

Sheinbaum reconoce a mujeres militares en Día de las Mujeres

Durante la conmemoración del 8 de marzo, la mandataria federal aseguró que 'detrás de cada paso, late el corazón agradecido de una nación'

  • 08
  • Marzo
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum conmemoró este domingo el Día Internacional de las Mujeres desde Campo Marte, con sede en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México

En el mensaje, la mandataria federal reconoció el trabajo de las mujeres militares al ser un ejemplo para las niñas y adolescentes de México. 

"Hoy muchas niñas mexicanas ven a mujeres piloteando, dirigiendo unidades, participando en operaciones de Protección Civil, apoyando a la población en desastres naturales y tomando decisiones estratégicas. Esas niñas entienden algo muy simbólico, ellas también pueden hacerlo"

Recalcó que los sacrificios realizados como el separarse de su familia y las largas horas de entrenamiento son reconocidas, por lo que afirmó que la igualdad vuelve a México "un país más fuerte".

"Su presencia ha enriquecido la vida militar y a México. Ha demostrado que la igualdad no significa reemplazar a nadie, sino sumar capacidades, talentos y perspectivas para construir un país más fuerte" recalcó.

Ante esto, Sheinbaum Pardo pidió continuar con la construcción de un país donde las mujeres no tengan límites.

"Un México donde la igualdad sea una realidad cotidiana. Un México donde la historia, el talento y la vocación de cada mujer, tengan un espacio donde florecer. Porque cuando reconocemos el valor de las mujeres en nuestra historia, en nuestro presente y nuestro futuro, estamos contruyendo un país más justo". 

Secretaría de la Mujeres destaca labor de mexicanas

Por su parte, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora reiteró la importancia de reivindicar a las mujeres en ámbitos como las ciencias, la cultura y el deporte.

"Trabajamos en el Gobierno para que las mujeres del campo, indígenas y las que más lo necesitan tengan mejor acceso a la salud y a sus derechos en general" expresó la secretaria.

Aseguró que en los planes de la mandataria federal, las mujeres "tienen voz, hacen planteamientos y se trabaja junto a ellas para que la justicia sea una realidad palpable en su vida".

Fuerzas Federales cuentan con 42,600 mujeres en sus filas

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo afirmó que las fuerzas armadas cuentan con 42,600 mujeres en sus filas.

"De ellas, más de 7,000 se han incorporado en nuestras filas en esta administración. Cabe destacar que todas an demostrado su profesionalismo, inteligencia y liderazgo en el ejercicio del mando."

Durante su participación en este evento, el titular reveló que en el ciclo lectivo se graduaran 1,560 mujeres, lo que "representa el mayor número en la historia del que se tenga registro en el sistema educativo militar".

Aseguró que las mujeres han mostrado su carácter y valor al desempeñar cursos que eran exclusivos para los hombres, tales como el paracaidisimo y fuerzas especiales.

 

 

 

 


