Brad Pitt acelera con la F1 en una cinta sin frenos

La intensidad que se vive durante una carrera de la Formula 1 llega a la gran pantalla a través de "F1: La película", en donde la velocidad, el drama, los autos y Brad Pitt pondrán al filo de la butaca a los seguidores de este deporte y a aquellos que por primera vez se acercan a él.

Dirigida por Joseph Kosinski, la cinta sigue a Sonny Hayes (Brad Pitt), ex promesa de la Fórmula 1 de los años 90, alejado de las pistas por un accidente. Treinta años después, su ex compañero Ruben Cervantes (Javier Bardem) lo busca para que se una a su escudería. Sonny, al correr junto al joven Joshua Pearce (Damson Idris), descubrirá que su compañero es el mayor rival… y que el camino a la redención no se hace en solitario.

“Todavía no sé cómo nos salimos con la nuestra”, afirmó Pitt, “pero hicimos la experiencia de conducción más visceral que jamás se haya registrado para una película”.

El actor indicó que la magia del filme se basa en que tanto aficionados como quienes no saben nada de las carreras quedarán cautivados.

“Conseguimos que sea lo bastante instructiva y comprensible para los recién llegados, sin que sea aburrida para los ultraaficionados. Es divertida, agresiva, de conducción y conmovedora”, dijo el actor.

Para la realización de la cinta tuvieron el apoyo del siete veces ganador Lewis Hamilton, quien produjo, asesoró y fue enlace entre la producción y la Fórmula 1, según lo destacó Kosinski.

Pitt dijo que la construcción de los personajes y su transformación en verdaderos pilotos de carreras fue un proceso largo y de mucho trabajo previo, incluyendo entrevistas con pilotos profesionales y clases de conducción.

El director relató que la filmación se hizo en carreras reales.

“Hacer cine es un reto, incluso si lo haces en un entorno controlado. Hacerlo durante un evento en directo es otra cosa; no podríamos haber hecho esta película sin la estrecha colaboración con la Fórmula 1”.

Entre las facilidades dadas incluyó que el equipo ficticio de APXGP y todo el material de producción tuvieron un lugar entre las escuderías reales en competencia en todas las carreras.

