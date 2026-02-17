Podcast
escena_bradley_cooper_5ea7ecc722
Escena

Bradley Cooper dirige comedia dramática '¿Está funcionando esto?'

Bradley Cooper dirige y coescribe ¿Está funcionando esto?, con Laura Dern y Will Arnett, explorando separación, duelo y humor en la vida cotidiana.

  • 17
  • Febrero
    2026

Bradley Cooper nuevamente explora la dirección con ¿Está funcionando esto?, una película con una historia sencilla, que mezcla drama y comedia, y en la que el público fácilmente podrá identificarse con la historia de los personajes.

Protagonizada por Laura Dern y Will Arnett, la cinta presenta a Tess y Alex Novak, un matrimonio que se está derrumbando luego de estar varios años juntos.

Sin embargo, tras la separación, él encuentra en el stand up una nueva pasión en la vida.

632461632_18225325885309062_7405468294766703719_n.jpg

La inspiración de Cooper para el stand up en la historia

Cooper dijo que desde niño el stand up le llamó la atención, pues es una forma muy humana de exponer vulnerabilidades y miedos ante otros, algo que encontró necesario para su protagonista.

“Se sintió como el complemento perfecto para el personaje, pues necesitaba expresarse, ser completamente vulnerable y abierto para enfrentar lo que le estaba pasando en ese momento”

Captura de pantalla 2026-02-16 a la(s) 9.30.50 p.m..png

Elección del elenco y enfoque en la autenticidad

El actor y director señaló que desde que decidió que se contaría esta historia tuvo en mente a Arnett, a quien considera una de las personas más talentosas y divertidas del medio.

“En la pantalla vemos a una pareja como cualquiera, que se distancia, que tiene conflictos. Tratamos de evitar clichés románticos y mejor mostramos que hasta en momentos más oscuros puede surgir el humor”

489867812_18501701314039320_1222703856299204904_n.jpg

Will Arnett explora un papel dramático

Por su parte, Arnett, quien también colaboró en la escritura del guion con Cooper y Mark Chappel, se estrenó en un personaje dramático.

“Por primera vez en mi vida exploré la vulnerabilidad y el dolor de un hombre que enfrenta el duelo de terminar su matrimonio”

Arnett explicó que su personaje se inspiró en el cómico británico John Bishop, quien inició su carrera como humorista mientras estaba en un proceso de divorcio; con él en mente, dieron forma al guion.

Laura Dern se une al proyecto por la esencia de la historia

Laura Dern contó que se sumó al proyecto después de que Cooper le hablara de la esencia de la película.

“No se centra en la pérdida, sino en lo que hay que hacer para encontrarse con uno mismo y volver a empezar”

Cooper en un rol secundario

Aunque Cooper es el director, productor y coescritor de la cinta, en esta ocasión forma parte de la trama con un papel secundario y no como protagonista.


