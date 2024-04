¡Buffet sonoro para todos los gustos! En segundo día Pal' Norte

La intensidad musical se vive en la segunda jornada de Pal' Norte, con Thirty Seconds to Mars desatando la locura entre la audiencia, en tanto se espera que más tarde Blink-182 salde su deuda por su cancelación en la edición anterior.

Miles se congregaron frente al escenario para ver a la banda liderada por Jared Letto, quien, con su personalidad arrasadora, de inmediato sedujo a sus seguidores.

Se escucharon los primeros temas, Up in the air, This is War y Walk of Walter, mostrando a Letto intenso y carismático, expresando cariño a los presentes, instándolos a cantar juntos.

En Rescue me subió a personas del público, entre ellos un joven en silla de ruedas.

Pal' Norte tuvo de todo en su segundo día de actividades con actuaciones muy esperadas como la del exOne Direction, Louis Tomlinson.

Danna Paola conquistó a sus fans derrochando sensualidad e invitándolos a bailar con sus hits, además de sumar al escenario a Aitana para cantra AQYNE.

En otro extremo del Parque Fundidora se escucharon las mezclas de Alok, mientras en otros escenarios presentaron sus sets exponentes como Wolfmother, Danny Ocean, Humbe, Enjambre y Danny Ocean.

Capital Cities fue el primer invitado sorpresa de la noche, abriendo su participación con el éxito Safe and Sound, y más tarde Bobby Pulido se uniría a la lista de los artistas sorpresa al ritmo de Desvelado.

Desde las primeras horas la música se hizo escuchar en Parque Fundidora con artistas como Latín Mafia, Technicolor Fabrics, Bruses, Los Mesoneros y DLD.

Para el cierre de la velada, además de Blink-182 se tienen programadas las actuaciones de Anitta, Young The Giant y Aterciopelados, entre otros.

Fotografías de Chuy Pedraza/ Misael Aleman

