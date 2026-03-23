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Ca7riel & Paco Amoroso inician gira mundial 'Spirits World Tour'

El dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso arrancará su gira mundial 'Spirits World Tour' el 14 de mayo en Buenos Aires, promocionando su nuevo álbum Free Spirits

  • 23
  • Marzo
    2026

El dúo formado por Ca7riel (Catriel Guerreiro) y Paco Amoroso (Ulises Guerriero) anunció recientemente su extensa gira mundial “Spirits World Tour”, que los llevará por ciudades de América y Europa desde mayo hasta noviembre de 2026.

La fecha inaugural será el 14 de mayo en Buenos Aires, en el Movistar Arena, y el tour cerrará el 27 de noviembre en Lima, Perú. Entre las primeras ciudades argentinas destacan Rosario (17 de mayo), Córdoba (21 de mayo) y Mendoza (24 de mayo).

Fechas destacadas en Norteamérica

La gira incluye múltiples ciudades de Estados Unidos y Canadá, con conciertos en recintos emblemáticos.

Otros destinos norteamericanos incluyen Austin, Houston, Atlanta, Nashville, Miami, Washington D.C., Toronto, Montreal, Boston, Chicago, Seattle, Vancouver, San Francisco y Las Vegas.

En México, ofrecerán seis conciertos entre el 31 de julio y el 12 de agosto en Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Ciudad de México, Puebla y Mérida.

Después de Norteamérica, el dúo se presentará en Reino Unido y Europa, visitando países como Bélgica, Italia, Portugal, Francia, Alemania, Austria, Suecia y España, donde estarán el 10 de septiembre en Barcelona y el 17 de septiembre en Madrid.

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La gira regresará a Latinoamérica para fechas finales en Puerto Rico (8 de noviembre), Brasil (18 y 20 de noviembre en Sao Paulo y Río de Janeiro) y Chile (23 de noviembre).

“Free Spirits”, el nuevo álbum

El tour promociona su esperado segundo álbum de estudio, Free Spirits, lanzado el 19 de marzo de 2026 a través de 5020 Records.

Este proyecto sucede al EP ganador del Grammy Papota y al álbum Baño María, y se presenta como un trabajo audaz y ecléctico, fusionando pop latino, trap, funk, rock, electrónica, bachata y bossa nova, con un estilo característico de humor irreverente, intensidad musical y exploración de temas como liberación, fama, paranoia y renovación espiritual.

El lanzamiento se acompañó de un video promocional que presentaba un ficticio “Centro de Bienestar Espíritus Libres”, fundado por Sting (quien participa como invitado), criticando con humor la cultura del bienestar mientras se transmiten vibraciones caóticas y divertidas.

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Catriel y Ulises se conocieron desde la infancia y comenzaron a grabar música juntos en 2018, aunque de manera independiente. Su primer álbum de estudio, Baño María (abril de 2024), y el EP Papota (2025), les valió el Grammy al mejor álbum de rock latino o alternativo, además de otros cinco Latin Grammy.

En octubre de 2024, su participación en los acústicos “Tiny Desk” de NPR los catapultó a la fama internacional, convirtiéndolos en un fenómeno musical global de la noche a la mañana.


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