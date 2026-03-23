Muere Valerie Perrine, la actriz de 'Superman', a los 82 años

La actriz Valerie Perrine, nacida el 3 de septiembre de 1943 en Galveston, Texas, falleció este lunes 23 de marzo de 2026 en su residencia de Los Ángeles a los 82 años.

Su carrera abarcó más de cuatro décadas, comenzando como modelo y showgirl en Las Vegas, y consolidándose como actriz versátil en cine y televisión.

Su interpretación de Honey Bruce en “Lenny” (1974) le valió la nominación al Oscar a Mejor Actriz y un BAFTA como actriz revelación, convirtiéndose en uno de sus papeles más celebrados.

El papel que la inmortalizó: Eve Teschmacher

Perrine alcanzó fama mundial por interpretar a Eve Teschmacher, la asistente y interés amoroso de Lex Luthor (Gene Hackman) en “Superman” (1978) y “Superman II” (1980).

Su química con Hackman y Christopher Reeve quedó grabada en la memoria de los fanáticos de los superhéroes clásicos.

Su amiga cercana, Stacey Souther, relató que Perrine pasó su último día viendo sus películas, y que la muerte de Gene Hackman el año anterior la afectó profundamente.

Diagnósticada con Parkinson alrededor de 2015, Perrine enfrentó graves limitaciones físicas durante la última década de su vida, incluyendo movilidad reducida y problemas de habla y alimentación. A pesar de la enfermedad, se convirtió en un símbolo de coraje y perseverancia en la comunidad que lucha contra esta condición.

Filmografía destacada

Entre sus trabajos más representativos en cine y televisión se encuentran:

Slaughterhouse-Five (1972) – Montana Wildhack

Lenny (1974) – Honey Bruce

Superman (1978) y Superman II (1980) – Eve Teschmacher

The Electric Horseman (1979) – Charlotta Steele

What Women Want (2000) – Margo

Silver Skies (2014) – Ethel

También participó en series como Third Watch, Walker, Texas Ranger, ER y Just Shoot Me! y en el documental autobiográfico Valerie (2019).

Sus seres queridos iniciaron una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos de su funeral, expresando que Perrine deseaba ser enterrada en Forest Lawn Memorial Park, Hollywood Hills.

Su partida cierra un capítulo importante del cine clásico de superhéroes y de la era dorada de Hollywood de los años 70.

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