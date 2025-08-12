Cantante de Hermanos Barrón sobrevive a choque con tren

La mañana de este martes, un aparatoso accidente ferroviario involucró a Joaquín Barrón, cantante del reconocido grupo musical Hermanos Barrón, quien salió ileso tras ser embestido por un tren, en Piedras Negras, Coahuila.

El percance ocurrió en el cruce ferroviario entre la calle Mina y prolongación Bravo, cuando el vehículo que conducía el artista, un adulto mayor, fue impactado y arrastrado varios metros por la locomotora.

De acuerdo con testigos, Joaquín no se percató de la cercanía del tren, lo que provocó la colisión y escenas de gran tensión en el lugar.

Afortunadamente, el músico no sufrió lesiones, aunque su automóvil terminó con severos daños materiales.

Autoridades locales exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones en los cruces ferroviarios para evitar tragedias.

¿Quienes son Hermanos Barrón?

Los Hermanos Barrón son un grupo musical mexicano conocido por su trabajo en el género de la cumbia rebajada y la música regional mexicana.

Originarios de México, el grupo ha tenido una trayectoria de varias décadas, destacándose por su estilo alegre y bailable que combina ritmos tradicionales con influencias modernas.

El grupo ha lanzado numerosos álbumes, entre los que destacan recopilaciones como 30 Éxitos Inolvidables y 20 Super Éxitos, con canciones populares como "El Gavilán Pollero", "La Bala", "El Viborón", "Las Montoneras" y "La Mujer de Juan".

Su música se caracteriza por letras pegajosas y ritmos que invitan al baile, lo que los ha hecho muy populares en fiestas y eventos sociales.

Algunos de sus discos más conocidos incluyen Me Cai De La Nube (1971), El Conjunto De Las Cumbias "La Boda" (1974), El Trenecito (1979) y El Meneito (1991), entre otros.

