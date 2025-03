Captan al comediante Tracy Morgan vomitando en partido de la NBA

El conocido comediante Tracy Morgan, llamó la atención de los asistentes en un partido de basquetbol el lunes por la noche, entre los Knicks y Miami Heat en el Madison Square Garden.

Morgan tenía una apariencia sudorosa en la segunda mitad del juego, y se convirtió en un momento incómodo cuando el famoso enfermó y vomitó en plena cancha.

Ante eso, hubo una pausa en el juego a final del tercer cuarto, mientras los trabajadores limpiaban la zona alrededor del asiento del comediante; lo cual atraso el partido más de 10 minutos.

Un portavoz del Madison Square Garden dijo que esperan que Morgan se recupere pronto y que estaban deseando verlo de vuelta en su asiento a pie de pista.

