Brooklyn Beckham rompe con su familia y habla públicamente

El hijo mayor de David y Victoria Beckham afirmó que no busca reconciliarse y acusó a sus padres de manipular su imagen y dañar su matrimonio

  • 19
  • Enero
    2026

Brooklyn Beckham, de 26 años, rompió el silencio sobre el distanciamiento con su familia y, por primera vez, expuso públicamente las tensiones con sus padres, David y Victoria Beckham, en un extenso mensaje difundido el 19 de enero a través de su cuenta de Instagram.

“He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y contar la verdad”, escribió.

De manera directa, el joven empresario y modelo afirmó que no tiene intención de retomar la relación en el corto plazo.

“No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”, señaló.

Brooklyn acusó a sus padres de “controlar las narrativas en la prensa” desde que era niño y de priorizar la imagen pública por encima de los vínculos personales.

“La marca Beckham es lo primero. El ‘amor’ familiar se decide por cuánto publicas en redes sociales”, afirmó.

Conflictos desde la boda

El hijo mayor del exfutbolista relató que los problemas se intensificaron antes de su boda con la actriz Nicola Peltz, en 2022.

“Mis padres han intentado sin cesar arruinar mi relación desde antes de mi boda, y no ha parado”, aseguró.

Entre sus señalamientos, afirmó que su madre canceló el diseño del vestido de novia de Nicola y que, incluso, intentaron presionarlo para ceder los derechos de su apellido.

“Me presionaron repetidas veces e intentaron sobornarme para que renunciara a los derechos de mi nombre”, denunció.

Humillación pública y distanciamiento

Brooklyn también recordó un episodio durante su boda que calificó como humillante.

“Mi madre me robó mi primer baile con mi esposa… Bailó de manera muy inapropiada conmigo delante de todos. Nunca me había sentido más incómodo ni más humillado en mi vida”, escribió.

Asimismo, afirmó que su esposa ha sido “constantemente irrespetadapor su familia y que incluso le negaron convivir con su padre en privado.

“Cuando finalmente aceptó verme, fue bajo la condición de que Nicola no fuera invitada. Fue una bofetada en la cara”, relató.

Privacidad antes que fama

El mensaje concluye con una defensa de su decisión de alejarse del entorno familiar mediático.

“Me han controlado mis padres durante la mayor parte de mi vida… Por primera vez en mi vida, desde que me alejé de mi familia, esa ansiedad ha desaparecido”, afirmó.

“Mi esposa y yo no queremos una vida marcada por la imagen, la prensa ni la manipulación. Todo lo que queremos es paz, privacidad y felicidad”, concluyó.

La declaración reavivó el debate sobre la vida privada de una de las familias más mediáticas del mundo y marcó un nuevo capítulo en la relación entre Brooklyn Beckham y el resto del clan.


