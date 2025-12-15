Fátima Bosch desfila en Tabasco y llena de euforia a la ciudad

Cientos de tabasqueños se reunieron en la avenida Gregorio Méndez para recibir a Fátima Bosch Fernández, Miss Universo 2025, quien realizó su primer desfile en su tierra natal.

A pesar de la lluvia, la multitud no dejó de salir a darle la bienvenida, con disfraces y coronas que tenían un costo de 50 pesos.

El recorrido de la reina universal terminó en la fuente de los niños traviesos, para posteriormente trasladarse al estadio Centenario 27 de Febrero, cuyas puertas abrieron desde las 2 de la tarde.

Estadio al límite por la alta demanda

La euforia por ver a Fátima Bosch obligó a las autoridades a cerrar el estadio, que tenía una capacidad estimada para 18 mil personas, aunque se calcula que la asistencia real superó ese número.

Cientos de asistentes rompieron vallas para ingresar al campo y las gradas. Se espera que la modelo se dirigiera a los presentes alrededor de las 8 de la noche.

Mensaje de superación y motivación

Durante su aparición en el estadio, Fátima Bosch habló sobre la inteligencia emocional que ha desarrollado desde que recibió la corona en Tailandia.

“He aprendido a ser más fuerte de lo que pensé… todos los libros de crecimiento personal que leí en mi pubertad están funcionando”, declaró.

Conversación con Shanik Berman

La reina universal también conversó con la presentadora Shanik Berman, donde compartió aspectos personales y de su reinado.

Entre los momentos más emotivos, mencionó que lleva la corona a diario como símbolo de esfuerzo y superación, y expresó su deseo de que todos valoren su propio esfuerzo sin dejarse afectar por comentarios externos.

Fátima Bosch cerró su mensaje con un toque de nostalgia, recordando a un ser querido que falleció durante su camino hacia el certamen y deseando que la gente pida cosas positivas en el mundo.

