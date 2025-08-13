Cerrará Billy Joel su tienda de antiguas motocicletas en NY

Billy Joel anunció el cierre de su popular tienda en Nueva York, donde durante casi dos décadas el público ha acudido para ver gratis su colección de antiguas y costosas motocicletas.

El vocalista anunció este cierre despues de que informara sobre su diagnóstico de hidrocefalia este año.

La tienda 20th Century Cycles en Oyster Bay (Long Island) tiene en su interior más de 75 motocicletas que el artista ha ido coleccionando durante el paso de los años, en donde se incluyen Harley-Davidson, Triumph, Ducati, Moto Guzzi, Indian y BMW.

"La gente no suele ver todas estas motocicletas juntas. De hecho, crecí cerca de aquí y me gustaría que se interesaran un poco en el pueblo", indicó el cantante, pianista y compositor en un video poco después de abrir su establecimiento, de acuerdo con CBS.

En la tienda se mantienen y reparan las motos del artista, que desde el momento en que abrió sus puertas las exhibe al público sin costo alguno y los fines de semana recibe a decenas de visitantes.

"20th Century Cycles es la culminación del amor de Billy Joel por las motocicletas y su pasión por el diseño de motocicletas", señala la página del lugar.

"Cree que las motos antiguas lucen mejor y, como también es consciente de que las motos modernas suelen funcionar mejor, todas las motos de la colección han sido transformadas, de una forma u otra, en máquinas manejables y prácticas con un guiño al pasado", indica además el mensaje.

En el año 2003, un tramo de la calle donde está el establecimiento fue bautizado como 'Billy Joel Way' y, aunque la tienda cierre, esto no cambiará.

La tienda permanecerá abierta solo los fines de semana hasta finales de agosto.

Comentarios