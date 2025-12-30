Claudia Martín y Carlos Said dan la bienvenida a su hijo

Claudia Martín y Carlos Said se convirtieron en papás. Este lunes 29 de diciembre, los actores anunciaron en Instagram que su hijo Máximo ya nació. Incluso, compartieron las primeras fotografías de su bebé junto a la feliz noticia.

"No sabíamos que podíamos ser más felices hasta que llegaste; el mejor regalo de Navidad eres tú, Máximo Said Martín, ¡bienvenido a la familia!", escribió la actriz en su publicación, misma en la que etiquetó a su esposo.





