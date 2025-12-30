Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
607314624_18550823884024354_6100643415101077923_n_944353f4ad
Escena

Claudia Martín y Carlos Said dan la bienvenida a su hijo

Los actores anunciaron en redes sociales el nacimiento de Máximo, su primer hijo, a quien describieron como el mejor regalo de Navidad

  • 30
  • Diciembre
    2025

Claudia Martín y Carlos Said se convirtieron en papás. Este lunes 29 de diciembre, los actores anunciaron en Instagram que su hijo Máximo ya nació. Incluso, compartieron las primeras fotografías de su bebé junto a la feliz noticia.

"No sabíamos que podíamos ser más felices hasta que llegaste; el mejor regalo de Navidad eres tú, Máximo Said Martín, ¡bienvenido a la familia!", escribió la actriz en su publicación, misma en la que etiquetó a su esposo.

607314624_18550823884024354_6100643415101077923_n.jpg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_12_30_T090348_692_99853966d8
Marvel revela teaser de Thor para 'Avengers: Doomsday'
Whats_App_Image_2025_12_30_at_12_14_59_AM_dee1f89c4b
Celebra la temporada decembrina con el celular apagado
escena_george_clooney_c5848adb1e
George Clooney y su familia obtienen la nacionalidad francesa
publicidad

Últimas Noticias

cristiano_ronaldo_mil_goles_gol_957_208f272ece
Cristiano Ronaldo apunta a los 1000 goles antes de retirarse
EH_UNA_FOTO_2025_12_30_T141216_257_15c07ed528
Vision Board: la tendencia visual para cumplir metas en 2026
IMG_6055_2f9a6dcd35
Largas filas en módulos vehiculares en el último día del año
publicidad

Más Vistas

drews_866be2b409
Hallan a una víctima y detienen a siete por ataque en Chiapas
a18e5290_a946_41ac_bf45_5c8366b6790c_555b252735
Accidente laboral deja dos muertos en Santa Catarina
G9_Rzq8_W_Wg_A_Aqw_UB_aa5db7ab90
Al menos 20 heridos en descarrilamiento del Tren en Oaxaca
publicidad
×