Registra Parque Libertad 40% de avance en su reconstrucción

El antiguo Centro Preventivo de Reinserción Social Topo Chico, fue durante un tiempo un símbolo de violencia, encierro y desesperanza, sin embargo, hoy día la historia es totalmente diferente, pues ahora avanza con paso firme para convertirse en un referente de convivencia ciudadana.

El gobernador Samuel García supervisó este martes los trabajos del proyecto "Ponte Nuevo, Parque Libertad", el cual reporta ya un 40% de avance integral.

Acompañado por la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, así como miembros de su gabinete, el mandatario estatal destacó que la rehabilitación busca resarcir el abandono que sufrió el predio tras su inauguración inicial en 2021, transformándolo en uno de los espacios públicos más modernos del país.

Su oferta cultural y recreativa

El proyecto no se limita a la reforestación; se trata de un complejo multidisciplinario que integra deporte, cultura y tecnología. Según detalló el titular del Ejecutivo, el nuevo Parque Libertad contará con 1,000 árboles plantados y huertos urbanos, cuatro plazoletas, centros comunitarios y áreas de juegos.

Pero no solo se limita a este tipo de propuestas más comunes, también tendrá algunas propuestas novedosas como una biblioteca, espacios de inteligencia artificial y el nuevo Museo Topo Chico, que se ubicará en el antiguo edificio del penal, además de un parque canino de 1,087 metros cuadrados.