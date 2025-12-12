Aficionado viaja nueve horas… ¡Para apoyar a Tigres!

Existen muchas formas para demostrar el cariño hacia un equipo deportivo… y un aficionado lo hizo de una manera muy especial este jueves para dejar en claro que es seguidor de Tigres, de corazón.

Francisco Javier García, quien es conocido en la lucha libre profesional como “Príncipe Franky”, radica en Fort Worth, Texas, y este jueves realizó un viaje de nueve horas para trasladarse a la Sultana del Norte y estar presente en el juego de Ida de la Final de la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, en el Estadio Universitario.

Acompañado de familiares y amigos, el gladiador arribó a El Volcán a las 18:30 horas para ser testigo del primer capítulo de la batalla entre los de la UANL y Diablos Rojos del Toluca.

García, quien asegura no ser rudo ni técnico en los encordados, simplemente incomparable, vibró con el cotejo de este jueves, en el cual los auriazules ganaron 1-0 con gol de Ángel Correa al minuto 46.

Quien fuera pareja en el ‘Arte de Gotch’ del Tigre Universitario refirió, previo al encuentro de este jueves: “Espero que mis felinos se lleven una ventaja de dos goles a La Bombonera y traernos el Campeonato. Total, ya sabemos cómo jugarle a Hugo González y al ‘Turco’ Mohamed”.

Y por poco se le hace, pero el mismo Correa falló el 2-0 anoche.

Así, Francisco Javier dejó en claro que no importa la distancia para alentar a ‘La U’… y más, en la lucha por un galardón.

Fotos: Francisco Javier García

Comentarios