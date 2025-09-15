Cerrar X
Escena

¿Cómo celebrarán el Grito en la cuna de la Independencia?

Con actuaciones de Los Tigres del Norte, Grupo Firme y Pepe Aguilar se llevará a cabo la conmemoración del Grito en Dolores Hidalgo

  • 15
  • Septiembre
    2025

Será en Dolores Hidalgo, donde la gobernadora Libia Dennise García conmemore el Grito de Independencia, la noche de este 15 de septiembre.

Se contará con la participación de artistas como Grupo Firme, Pepe Aguilar y María José, además de la presentación del concierto especial de los Tigres del Norte.

A través de redes sociales se lanzó  la invitación para celebrar dicha festividad, a partir de las 23:20 horas, con la presencia de representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional.

Se estima que alrededor de 1,500 elementos se desplegarán en plazas, recintos cívicos y carreteras de los 46 municipios del estado. Mientras que en la capital se contará con la presencia de aproximadamente 400 policías estatales.

La Secretaría de Seguridad tendrá las activadas capacidades de Inteligencia y monitoreo C5, con el fin de anticipar riesgos y coordinar la respuesta en tierra. 

En las sedes de alta afluencia se instalarán módulos de atención y reunificación familiar, en coordinación con Protección Civil, Bomberos y servicios de salud.


