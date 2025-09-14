Cerrar X
Tamaulipas

Protección civil pronostica lluvias en el Grito de Independencia

Protección Civil de Reynosa advirtió a la población que para este 15 de septiembre se pronostican lluvias durante la celebración del Grito de Independencia

  • 14
  • Septiembre
    2025

La Coordinación de Protección Civil de Reynosa advirtió a la población que para este 15 de septiembre se pronostican lluvias durante la celebración del Grito de Independencia.

Ante este panorama, se informó que quedará prohibido el ingreso de paraguas al evento, recomendando a los asistentes llevar impermeables para protegerse de la lluvia. Asimismo, se reiteró que no estará permitido el ingreso ni la ingesta de bebidas alcohólicas dentro de la zona de celebración.

El coordinador de Protección Civil municipal, Javier Lam Cantú, detalló que existe un 50% de probabilidades de lluvia entre las tres y las cinco de la tarde, por lo que insistió en que los asistentes eviten llevar paraguas.

“Tenemos un 50% de probabilidades de lluvia que oscilará entre las 3 y 4 de la tarde o hasta las cinco, entonces creemos que no es recomendable llevar y abstenerse de llevar paraguas a esta celebración y ya sabes que está prohibido lo que es el ingreso de armas punzocortantes, armas blancas, botellas de vidrio, que está prohibida la venta de alcohol y lo estaremos difundiendo a través de diferentes páginas y de diferentes medios las restricciones para el ingreso a esta celebración”, señaló.

Con estas medidas, las autoridades buscan garantizar la seguridad de los ciudadanos que acudan a conmemorar el Grito de Independencia en el primer cuadro de la ciudad.


