Concluirá serie 'And Just Like That...' en su tercera temporada

La serie "And Just Like That...", la secuela de "Sex and the City", concluirá con su tercera temporada, actualmente en emisión, que se extenderá hasta los 12 episodios, con un final dividido en dos partes.

La noticia fue confirmada por el creador Michael Patrick King a través de redes sociales, señalando que escribir el último episodio le hizo ver que era un buen momento para cerrar la historia.

La actriz Sarah Jessica Parker de 60 años, rindió un extenso homenaje al personaje que interpreta desde 1998, año en que se estrenó el primer episodio de la exitosa serie 'Sex and the City', centrada en las aventuras de un grupo de amigas solteras en sus treinta, en Nueva York.

"Ella cruzó calles, avenidas, rubicones, o eso parecía. Ella rompió corazones, tacones, hábitos. Ella amó, perdió, ganó, tropezó, saltó, se quedó corta y cayó en charcos. Envejeció, se volvió más sabia. Ella ha tomado las decisiones más difíciles, las peores y las mejores", declaró Parker en una carta de despedida publicada en su Instagram.

"And Just Like That…", estrenada en 2021, retomó la vida de Carrie, quien debía reconstruirse tras la muerte de su esposo, Mr. Big (Chris Noth); la de Miranda (Cynthia Nixon), enfrentando una crisis de identidad; y la de Charlotte (Kristin Davis), enfocada en su rol como madre.

Aunque la serie reunió a gran parte del elenco original, no contó con la participación de Kim Cattrall, quien interpretaba a Samantha, una de las protagonistas de la producción original.

