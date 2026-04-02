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Deportes

Anuncia Tigres renovación de contrato a Guido Pizarro

El Club Tigres anunció este jueves a través de sus redes sociales la renovación del contrato al técnico argentino Guido Pizarro

  • 02
  • Abril
    2026

A poco más de un año de que fue nombrado como director técnico de Tigres, la directiva felina dio a conocer la renovación de contrato a Guido Pizarro hasta diciembre de 2028.

El “Conde”, de 36 años, llegó al banquillo auriazul el 2 de marzo de 2025 tras anunciar de forma sorpresiva su retiro como jugador activo para tomar las riendas en sustitución del serbio Veljko Paunovic.

En su paso con Tigres, Pizarro ya llevó al equipo a una final en el Apertura 2025, en la cual cayeron ante Toluca en tanda de penales

Tras 60 partidos oficiales, registra 27 victorias, 19 empates y 14 derrotas, entre Liga MX, Conchampions y Leagues Cup.

Se compromete con el crecimiento del equipo

Guido Pizarro prometió que responderá a la confianza mostrada por la directiva de Tigres al renovar su contrato hasta 2028.

"Estoy muy contento y orgulloso. La confianza que me tienen se agradece. Hay una gran exigencia para que el equipo siga creciendo. Siempre aspiramos a más, es lo que demanda esta camiseta y cumpliremos con ello", dijo.

Como jugador de los felinos, ganó cuatro títulos de liga, tres Campeón de Campeones y una Copa de Campeones de la Concacaf.

"Hoy estamos enfocados en un cambio generacional que vamos consolidando. El torneo pasado dimos pasos importantes, era un gran desafío con chicos nuevos y dimos pasos adelante. Para hacer un Tigres duradero tenemos que construir un equipo con roles sólidos, líderes que perduren y sientan los valores de la institución y lo vamos logrando paso a paso", destacó.

En el Clausura 2026, el equipo ocupa el séptimo puesto, dentro de los lugares de liguilla.

 

 


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