Confirman que 'Emily en París' tendrá una quinta temporada

Emily tiene mucho más que contar, por ello, su serie tendrá una quinta temporada, en la que el romanticismo y, por supuesto, la moda seguirán siendo parte escencial de la historia.

Lily Collins, la actriz que protagoniza "Emily en París", se mostró contenta por la renovación de la serie y por tener la oportunidad de vivir nuevas aventuras junto a su personaje.

El anuncio llegó pocos días después de que la segunda parte de la cuarta temporada se estrenó en Netflix, pues apenas el 12 de septiembre inició.

Los recientes episodios mostraron a Emily embarcándose en un romance con un apuesto ejecutivo de moda italiano, Marcello, interpretado por Eugenio Franceschini. Además se mudó a Italia para abrir una oficina en Roma para la firma francesa Agence Grateau.

"Estamos encantados con la increíble respuesta a esta temporada de "Emily en París" y emocionados de regresar para una quinta para continuar las aventuras de Emily en Roma y París", señaló el creador del programa, Darren Star, en un comunicado de Netflix.

"Emily tendrá presencia en Roma, pero eso no significa que no vaya a estar en París", añadió Star, famoso por crear series exitosas como Beverly Hills, 90210, Melrose Place y Sex and the City.

"Marcello es una aventura completamente diferente para Emily porque, en última instancia, queremos que Emily pueda tener un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida.

"Queremos que Emily pueda sonreír sin condiciones. Queremos verla más allá de su 'modo vacacional'. Y él llega a su vida en ese momento perfecto", dijo Collins en Good Morning America sobre el romance de Emily con Marcello.

