Confirman secuela de The Housemaid tras su éxito en taquilla

Lionsgate confirmó oficialmente el desarrollo de la secuela de The Housemaid (La empleada), uno de los éxitos sorpresa de la temporada navideña de 2025.

La nueva entrega llevará por título The Housemaid’s Secret y estará basada en la segunda novela de la trilogía best seller de Freida McFadden.

Sydney Sweeney retomará su papel como Millie Calloway y también participará como productora ejecutiva.

Paul Feig, director de la primera cinta, está previsto para regresar detrás de la cámara, mientras que Michele Morrone repetiría su rol como Enzo. El guion volverá a estar a cargo de Rebecca Sonnenshine.

Éxito que impulsó la secuela

La decisión de avanzar rápidamente con una continuación se dio tras el sólido desempeño comercial de la película original, que se realizó con un presupuesto de 35 millones de dólares y logró recaudar alrededor de 133 millones a nivel mundial en menos de tres semanas.

En Estados Unidos, el filme debutó con 19 millones de dólares en un periodo altamente competitivo, consolidándose como un “hit” inesperado para el estudio.

Lionsgate prevé iniciar la producción de la secuela a lo largo de 2026, aunque por el momento no se ha anunciado una fecha oficial de estreno. Entre los productores figuran Todd Lieberman, Paul Feig y Laura Fischer, con McFadden involucrada como productora ejecutiva.

Nuevos rostros y posibles cameos

Amanda Seyfried, quien interpretó a Nina en la primera película, adelantó en el Festival de Cine de Palm Springs que podría tener un cameo, ya que la nueva historia se centrará en Millie trabajando para una familia distinta.

La historia original sigue a Millie, una joven con un pasado oscuro que se enfrenta a secretos y peligros dentro de la casa donde trabaja.

La secuela profundizará en su arco personal y ampliará el suspenso doméstico que caracteriza a las novelas de McFadden, consolidando la franquicia como una de las apuestas fuertes de Lionsgate en el género del thriller psicológico.

