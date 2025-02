Coronan a Taylor Swift como artista global por quinta vez

Taylor Swift hace historia en la música como la artista discográfica con mayores ventas a nivel mundial del año según la Federación Internacional de la Industria Discográfica (IFP por sus siglas en inglés) por quinta vez y su tercer año consecutivo.

El disco de la megaestrella "The Tortured Poets Department" también encabezó cuatro listas de la IFPI: álbum global, álbum de vinilo global, álbum de streaming global y ventas de álbumes globales, dijo la IFPI en un comunicado este martes.

La gira récord "Eras" de Swift, la primera en superar los mil millones de dólares en ingresos, también impulsó el interés en sus discos anteriores, y varios de ellos aparecieron en las listas de álbumes de vinilo y de álbumes en streaming de 2024, dijo la IFPI.

#1 @taylorswift13



At No. 1 for an unprecedented third year running after another record-breaking year following the Eras Tour and subsequent album drop it's the first ever 5x Global Artist Chart winner, US pop megastar Taylor Swift. Congrats!@taylornation13 #GlobalArtistChart pic.twitter.com/LyNaHopXqU