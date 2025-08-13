Cerrar X
AP_25225681039540_d78b110f8a
Escena

Cuatro detenidos tras saqueo en supuesta casa de Brad Pitt

Cuatro personas han sido arrestadas en relación con un robo a principios de este verano en una casa de Los Ángeles que, según se informa

  • 13
  • Agosto
    2025

Cuatro personas han sido arrestadas en relación con un robo a principios de este verano en una casa de Los Ángeles que, según se informa, es propiedad del actor Brad Pitt.

Los oficiales respondieron el 25 de junio a un allanamiento en la casa ubicada en el vecindario de Los Feliz en Los Ángeles.

La policía dijo en ese momento que los sospechosos entraron por una ventana delantera, saquearon la casa y huyeron con diversas pertenencias.

El martes, el oficial Drake Madison manifestó que los detectives habían realizado cuatro arrestos. Indicó que los nombres de los sospechosos podrían ser revelados posteriormente.

Las autoridades no pudieron identificar quién era el propietario o quién vivía en la casa, y no había información disponible sobre lo que fue robado.

Según Traded, un sitio web de bienes raíces comerciales, Pitt compró la propiedad por 5,5 millones de dólares en abril de 2023.

Un representante de Pitt declinó hacer comentarios el martes.

Pitt había estado fuera del país en junio en una gira promocional mundial para su nueva película, "F1".


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

publicidad

Últimas Noticias

finanzas_gasolinera_9d31cf4a67
Descartan desabasto de gasolina en Nuevo León
nacional_extradicion_ee712bb536
México ha entregado a EUA un total de 55 narcotraficantes
finanzas_nuevo_leon_e46b110d2b
Disfrutan verano en NL: llegan más turistas y aumentan su gasto
publicidad

Más Vistas

b55ce778_3b66_4f8c_baef_76b7aa9193b2_2bb41f97c8
Llama Samuel García a unir esfuerzos por Nuevo León
INFO_7_CONTEXTO_35bba33247
Declara médico por muerte de joven en cirugía en El Obispado
EH_UNA_FOTO_532aa4f396
Avanza construcción del nuevo Cuartel General de Fuerza Civil
publicidad
×