Darren Aronofsky se estrena en la comedia con 'Atrapado robando'

Hace algunos meses, el director Darren Aronofsky dijo sentirse nervioso de hacer "Atrapado robando", pues se alejaba bastante de lo que normalmente entrega al público; ahora que la cinta llega a los cines, sin duda puede estar tranquilo de que su salto a la comedia sí gustará a sus fanáticos.

La película presenta a Hank Thompson (Austin Butler), quien era un fenómeno del béisbol en la preparatoria hasta que un accidente le impide seguir jugando; años después, vive en Nueva York y parece tener la vida resuelta, hasta que su vecino (Matt Smith) le pide que cuide a su gato unos días y de repente se ve perseguido por gánsters. Todos quieren algo de él, pero él no sabe por qué.

El director de cintas como La ballena y El cisne negro dijo que con su nueva película no busca romper récords en taquilla, pero sí dejar una huella en el público.

“Cuando hago una película, no busco que el público se entretenga durante dos horas. Quiero que salgan con preguntas, con emociones encontradas, con algo que los acompañe días después. El buen cine te persigue”, señaló.

"Atrapado robando" fue escrita por Charlie Huston, basado en su propia novela homónima; en el elenco también destacan Zoe Kravitz, Bad Bunny y Regina King.

“Cuando armo mis repartos, no busco nombres famosos, sino que aporten. Austin, por ejemplo, tiene la capacidad de mostrar vulnerabilidad y fuerza al mismo tiempo, algo fundamental para un personaje que vive entre la esperanza y la desesperación”, dijo Aronofsky.

Para Butler trabajar con el director fue un sueño hecho realidad, sobre todo porque desde el inicio su personaje le recordó a muchas películas que lo han fascinado desde niño.

“Amo esas historias sobre una persona común que termina dentro de un caos absoluto y que debe hacer todo por sobrevivir y salvar a sus seres queridos”, dijo el protagonista. “Desde que leí el libro me pareció una historia energética y emocionante, plasma perfecto cómo una mala decisión puede cambiarte la vida”.

Comentarios