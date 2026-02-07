Podcast
Nacional

Sheinbaum inaugura Universidad Rosario Castellanos en SLP

Claudia Sheinbaum inauguró la primera etapa de la Universidad Rosario Castellanos en Soledad y anunció beca universal de mil 900 pesos bimestrales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró la primera etapa de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, donde anunció que todos los estudiantes de este sistema educativo recibirán la beca Gertrudis Bocanegra.

Acompañada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, la mandataria federal informó que este apoyo económico será universal para el alumnado de la institución, como ya ocurre en Michoacán.

Sheinbaum detalló que la beca Gertrudis Bocanegra consiste en un apoyo de mil 900 pesos bimestrales, otorgado hasta por un periodo máximo de 45 meses, con el objetivo de ayudar a los estudiantes a cubrir gastos de transporte y otras necesidades básicas.

Subrayó que este programa fue creado durante su administración y está dirigido específicamente a estudiantes de educación superior, como un mecanismo para garantizar el acceso y permanencia en la universidad.

Durante su gira por la entidad, la presidenta cuestionó la política educativa aplicada durante los 36 años del periodo neoliberal, al señalar que en ese tiempo prácticamente se frenó la construcción de nuevas universidades y preparatorias, limitándose a la creación de algunos institutos tecnológicos.

Afirmó que en esos seis sexenios los espacios en educación media superior y superior se redujeron y que los exámenes de admisión funcionaron como filtros para rechazar a miles de jóvenes.

“Si en ese periodo se condenó a la educación, la vivienda y la salud a ser un negocio, reduciendo el papel del Estado, hoy la educación es un derecho consagrado en la Constitución”, expresó.

Reiteró que, bajo la visión de la Cuarta Transformación, todo estudiante que concluya la secundaria tiene derecho a acceder a la preparatoria y, posteriormente, a la universidad.

Impulso a carreras tecnológicas

El gobernador Ricardo Gallardo destacó que en los últimos años San Luis Potosí ha atraído importantes inversiones de la industria automotriz; sin embargo, señaló que muchas empresas han tenido que traer ingenieros del extranjero ante la falta de profesionistas especializados en la entidad.

Por ello, subrayó la relevancia de que la Universidad Rosario Castellanos ofrezca carreras como robótica, inteligencia artificial y electrónica, orientadas a cubrir las necesidades de la industria.

En el mismo sentido, la secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, afirmó que México necesita formar más profesionales en áreas tecnológicas estratégicas.

“No es casual que en este estado iniciemos estas licenciaturas”, indicó.

Infraestructura y próximas etapas

La nueva universidad contará con dos edificios y 36 aulas, además de laboratorios, cámara de Gesell, plaza cívica y áreas comunes.

En esta primera etapa se entregó el primer edificio y, de acuerdo con el gobernador, la segunda fase será concluida en un par de meses.

Sheinbaum respaldó el trabajo realizado por el gobierno estatal y aseguró que este año se destinarán más recursos federales para concluir la edificación del campus.

Finalmente, reiteró que todos los estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos tendrán acceso a la beca Gertrudis Bocanegra, similar a la Beca Benito Juárez, pero enfocada en jóvenes de educación superior.


