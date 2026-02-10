Podcast
Lanza oficialmente el tráiler de 'One Piece: into the grand line'

Lanzan el tráiler oficial de ONE PIECE: INTO THE GRAND LINE, segunda temporada del live-action que llegará el 10 de marzo

  • 10
  • Febrero
    2026

Este martes presentaron el tráiler oficial de ONE PIECE: INTO THE GRAND LINE, título que corresponde a la segunda temporada del live-action basado en el exitoso manga de Eiichiro Oda.

El avance, publicado, muestra a los Piratas Sombrero de Paja adentrándose en la legendaria Grand Line, marcando el inicio de una etapa más peligrosa y ambiciosa en la historia.

La nueva temporada se estrenará el 10 de marzo exclusivamente en la plataforma de streaming.

Una aventura más épica y peligrosa

En el tráiler se observa a Monkey D. Luffy (interpretado por Iñaki Godoy), junto a Zoro, Nami, Usopp y Sanji, enfrentando amenazas de mayor escala mientras cruzan Reverse Mountain para ingresar a la temida ruta marítima.

La Grand Line es presentada como un mar impredecible, lleno de corrientes extremas, criaturas y enemigos formidables, elevando el tono de la serie hacia una narrativa más épica y fiel a los arcos más populares del manga.

Nuevos enemigos y aliados clave

Entre los elementos destacados del avance se encuentra la aparición de Baroque Works, una organización criminal secreta integrada por agentes como Miss All Sunday, Mr. 3 y Miss Valentine, bajo el mando de un misterioso líder.

También se anticipa la persecución del capitán Smoker y la oficial Tashigi, así como la adaptación de arcos importantes como Loguetown, Whiskey Peak, Little Garden y Drum Island, donde hará su debut Tony Tony Chopper, el reno doctor que se convertirá en uno de los aliados más queridos de la tripulación.

Además, se comienza a preparar el terreno para la trama de Alabasta, incluyendo la participación de la princesa Vivi (Miss Wednesday) y la conspiración que envuelve a su reino.

La segunda temporada representa la entrada al llamado “verdadero mundo” de One Piece, donde los desafíos se intensifican y los sueños de Luffy de convertirse en el Rey de los Piratas se ponen a prueba como nunca antes.


