Debuta Gael García Bernal como embajador de la UNESCO en México

El actor y cineasta Gael García Bernal realizó su presentación oficial como Embajador de Buena Voluntad de la UNESCO en México, durante un acto celebrado en el Museo Nacional de Antropología.

El evento formó parte de la conmemoración por los 80 años del organismo internacional en el país y reunió a autoridades, figuras culturales y representantes del ámbito académico, en una jornada que también incluyó la presentación de la Estrategia País 2026-2031 y un diálogo público con la periodista Carmen Aristegui.

Aunque su designación fue anunciada en octubre de 2025 por la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, fue hasta ahora cuando García Bernal inició formalmente sus funciones como embajador, encargado de promover la cultura y la educación artística a nivel global.

El reconocimiento destaca no solo su trayectoria en el cine internacional, sino también su compromiso con causas sociales vinculadas al acceso a la cultura y la diversidad.

“Estoy muy orgulloso y profundamente honrado de haber sido convocado como Embajador de Buena Voluntad de la UNESCO. Hoy, más que nunca, necesitamos trabajar juntos”, expresó el actor en su mensaje.

Cultura y educación como ejes centrales

Durante la ceremonia, se subrayó que el rol de Embajador de Buena Voluntad no implica funciones diplomáticas formales, sino una labor de representación y concientización para impulsar temas clave como la educación, el patrimonio cultural y el desarrollo social.

En este sentido, García Bernal insistió en que el acceso a la cultura y a la educación artística debe entenderse como un derecho fundamental y no como un privilegio.

El actor se suma así a una red internacional de figuras públicas que colaboran con la UNESCO para amplificar el alcance de sus iniciativas y acercar sus mensajes a audiencias más amplias.

Estrategia México-UNESCO hacia 2031

Uno de los momentos clave del evento fue la presentación de la Estrategia País 2026-2031, un plan de cooperación entre México y la UNESCO que definirá las prioridades en educación, medio ambiente, tecnología y cultura durante los próximos años.

El representante del organismo en México, Andrés Morales, explicó que la estrategia se basa en cuatro ejes: educar para transformar, reconciliar a la humanidad con la naturaleza, construir sociedades pacíficas y fomentar la innovación tecnológica con impacto social.

Asimismo, se destacó la firma de acuerdos con instituciones como el Instituto Nacional de Antropología e Historia para fortalecer la protección del patrimonio histórico y arqueológico del país.

En el marco del evento, el Museo Nacional de Antropología fue distinguido con el “Escudo Azul”, una insignia internacional que reconoce la importancia de proteger bienes culturales en contextos de riesgo o conflicto, siendo la primera vez que se otorga este reconocimiento en América Latina.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, señaló que este tipo de alianzas refuerzan la capacidad institucional para preservar el patrimonio nacional y promover su estudio y difusión.

La ceremonia también incluyó la participación de figuras como Yalitza Aparicio, quien habló sobre los desafíos que enfrentan las comunidades indígenas en el acceso a la educación, así como de otros representantes del ámbito artístico y social que reflexionaron sobre el papel de la cultura en el contexto global.

El nombramiento de García Bernal responde, en gran medida, a su trabajo en proyectos como Ambulante, iniciativa que cofundó para llevar cine documental a comunidades con acceso limitado a este tipo de contenidos.

A lo largo de su carrera, el actor ha mantenido una relación estrecha con iniciativas que vinculan el arte con la transformación social, consolidándose como una de las figuras mexicanas con mayor proyección internacional.

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