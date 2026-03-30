Kali Uchis anuncia su nueva gira 'For the Girls Tour'

La gira iniciará el 26 de mayo y tendrá actuaciones en ciudades como Atlanta, Tampa, Houston, Phoenix y más, antes de finalizar el 8 de agosto en Las Vegas

  • 30
  • Marzo
    2026

Este lunes, Kali Uchis anunció su regreso a Estados Unidos con su nueva gira "For the Girls Tour", la cual iniciará el próximo 26 de mayo y que pasará por más de 10 ciudades del país.

La cantante estadounidense, pero con raíces colombianas, tendrá actuaciones en ciudades como Atlanta, Tampa, Houston, Phoenix, Las Vegas y más, antes de finalizar el 8 de agosto en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada.

Esta gira contará con la presencia de Mariah The Scientist como invitada y la cantante y productora Laila! será la encargada de abrir algunos de los conciertos.

"For the Girls Tour" llega tan solo seis meses después de que la intérprete terminara la previa, "Sincerely Tour", con la que reunió a más de 300,000 asistentes y fue elogiada por la crítica.

Kali Uchis y Mariah The Scientist trabajaron juntas en la canción "Pretty Promises", que formaba parte del álbum deluxe "Sincerely: P.S.".

La cantante de "Telepatía" lanzó en diciembre "Muévelo", una demo de su álbum "Orquídeas" que fue filtrado a finales del año pasado. 


Notas Relacionadas

Irán advierte a Trump de arrastrar a EUA al infierno por amenazas
Guerra en Irán afecta comercio de empresas estadounidenses
Investigan posibles disparos frente a la Casa Blanca
Trump solicita $152 mdd para reabrir Alcatraz como prisión activa
Preventa para shows de Céline Dion alcanza 9 millones de usuarios
Leeds vuelve a una semifinal de FA Cup luego de 38 años
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo
Advierten llegada de viento y lluvias este sábado a Nuevo León
