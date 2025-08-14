Cerrar X
escena_kenia_os_6a8b9aa15c
Escena

Debutará Kenia OS en cines de EUA con su película 'LA OG'

"Kenia OS: LA OG" llegará a los cines de ciudades como Los Ángeles, seguido de proyecciones en Miami, Nueva York y Chicago este 29 de agosto

  • 14
  • Agosto
    2025

Después de construir una trayectoria que va más allá de los escenarios, Kenia Os hará su debut en los cines de Estados Unidos con su cinta "LA OG", en la cual la cantante lleva a la pantalla grande sus conciertos en Ciudad de México, con la cual rompió varios récords.

"Kenia OS: LA OG" llegará a los cines de ciudades como Los Ángeles, seguido de proyecciones en Miami, Nueva York y Chicago este 29 de agosto.

La cinta no ser solamente un filme de sus presentaciones, pues también es una mirada cinematográfica a lo que celebra su energía y conexión con los fans.

Este proyecto está codirigido por Ana Nube, Gastón Etchechoury y la propia Kenia OS, en el cual también se podrá observar de manera más íntima la estancia de la intérprete tras bastidores y durante los ensayos.

Este es el segundo lanzamiento en el ámbito cinematográfico, pues en 2023 lanzó "Universo K23", cinta que fue nominada al Latin Grammy, ubicándose en el Top 10 de taquilla en Latinoamérica, además de ser bien recibida en festivales de cine como el de Cannes y Berlín.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_08_14_at_4_05_28_PM_224f5ebedb
¿Sin plan para este finde? Cultura, cine y diversión para todos
nacional_sheinbaum_f17579ff96
En México, el pueblo manda’: así le responde Sheinbaum a Trump
Anuncia_Sheinbaum_apertura_de_Cineteca_de_Chapultepec_en_agosto_8e120961bb
Anuncia Sheinbaum apertura de la Cineteca Chapultepec en agosto
publicidad

Últimas Noticias

AP_25227665974666_041acbaa78
Magnate de EUA en libertad condicional por donaciones ilegales
Liverpool_ficha_al_joven_defensor_italiano_Giovanni_Leoni_043516e70c
Liverpool ficha al joven defensor italiano Giovanni Leoni
Inicia_reunion_entre_Trump_y_Putin_para_frenar_guerra_en_Ucrania_384323e8e0
Se reúnen Trump y Putin para frenar guerra en Ucrania
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jorge_olvera_a440061325
Trínitas: crónica de un megafraude de $2,500 millones de pesos
EH_UNA_FOTO_532aa4f396
Avanza construcción del nuevo Cuartel General de Fuerza Civil
INFO_7_CONTEXTO_35bba33247
Declara médico por muerte de joven en cirugía en El Obispado
publicidad
×