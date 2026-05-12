Cristian Castro niega romance con Victoria Kühne

Sorpresa en el mundo del espectáculo. Luego de que la empresaria y productora regiomontana Victoria Kühne compartiera románticas fotografías junto a Cristian Castro en Nueva York, el cantante salió a aclarar que entre ellos no existe una relación amorosa.

Hace apenas unas semanas, las imágenes de ambos abrazados y muy cariñosos encendieron las redes sociales y desataron rumores de un nuevo romance para “El Gallito Feliz”. Incluso, Victoria había acompañado una postal con la frase “Con mi amor en Nueva York”, dando pie a las especulaciones.

Sin embargo, Cristian Castro frenó todos los rumores y aseguró ante los medios que únicamente mantiene una amistad y relación laboral con la empresaria. El intérprete explicó que ambos coinciden por proyectos y temas profesionales, pero descartó cualquier noviazgo.

El cantante también confesó que actualmente está soltero y habló sinceramente sobre cómo vive esta etapa de su vida. “No me gusta estar solo”, declaró Cristian, dejando ver que la soltería no es algo que disfrute del todo.

Mientras tanto, las versiones sobre un posible distanciamiento continúan creciendo en redes sociales. Aunque ninguno de los dos ha dado más detalles, todo apunta a que la historia entre Cristian Castro y Victoria Kühne quedó solamente en rumores.

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