Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
yr6nbhj46_8c18dd3dc8
Escena

Cristian Castro niega romance con Victoria Kühne

El cantante Cristian Castro desmiente relación con Victoria Kühne; asegura que solo los une una amistad y proyectos laborales

  • 12
  • Mayo
    2026

Sorpresa en el mundo del espectáculo. Luego de que la empresaria y productora regiomontana Victoria Kühne compartiera románticas fotografías junto a Cristian Castro en Nueva York, el cantante salió a aclarar que entre ellos no existe una relación amorosa.

Hace apenas unas semanas, las imágenes de ambos abrazados y muy cariñosos encendieron las redes sociales y desataron rumores de un nuevo romance para “El Gallito Feliz”. Incluso, Victoria había acompañado una postal con la frase “Con mi amor en Nueva York”, dando pie a las especulaciones.

Sin embargo, Cristian Castro frenó todos los rumores y aseguró ante los medios que únicamente mantiene una amistad y relación laboral con la empresaria. El intérprete explicó que ambos coinciden por proyectos y temas profesionales, pero descartó cualquier noviazgo.

El cantante también confesó que actualmente está soltero y habló sinceramente sobre cómo vive esta etapa de su vida. “No me gusta estar solo”, declaró Cristian, dejando ver que la soltería no es algo que disfrute del todo.

Mientras tanto, las versiones sobre un posible distanciamiento continúan creciendo en redes sociales. Aunque ninguno de los dos ha dado más detalles, todo apunta a que la historia entre Cristian Castro y Victoria Kühne quedó solamente en rumores.
Mostrar 2 respuestas


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_COLLAGE_a64d37cbde
Shakira, Madonna y BTS encabezarán show en la final del Mundial
Whats_App_Image_2026_05_13_at_7_29_21_PM_c9bc0a6328
Canaco pide centro de espectáculos internacional para Tamaulipas
EH_UNA_FOTO_2026_05_12_T124615_370_36feb2d741
Paul McCartney rechaza ser blanco de comedia en 'roast'
publicidad

Últimas Noticias

EH_COLLAGE_a64d37cbde
Shakira, Madonna y BTS encabezarán show en la final del Mundial
f57dc5bd_eec0_4f7a_b96e_d8d4341e5cfc_d51a049115
Tragedia en vías deja una niña fallecida y otra lesionada
Cruz_Azul_Chivas_8a6d84fc25
Cruz Azul y Chivas 'despiden' el Azteca con juegazo de Semifinal
publicidad

Más Vistas

pamela_melo_a449b515cb
Muere Pamela Melo, impulsora del teatro en Monterrey
cae_dueno_de_creare_desarrollos_por_megafraude_84ba4c3830
Denuncian casi 3 años sin audiencias contra defraudador de Creare
9d0d4818_7a87_4b96_9d5d_b8e4bdf19920_7f977940ad
Detienen a mujer por fraude millonario contra adultos mayores
publicidad
×