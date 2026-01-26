Recibe Victoria Beckham condecoración cultural en Francia

La cantante, modelo y empresaria Victoria Beckham viajó a París para recibir un premio del Ministerio de Cultura por su contribución a las industrias de la moda y el entretenimiento.

La esposa de David Beckham llegó a la capital francesa inmersa en la polémica que desató su hijo Brooklyn, quien reveló recientemente problemas con sus papás.

Los otros hijos de la ex-Spice Girls también estuvieron presentes en el momento en el que ella recibió el nombramiento de Oficial de la Orden de las Artes y las Letras. La ceremonia en el Ministerio de Cultura se mantuvo en secreto para evitar la presencia de periodistas o espectadores tras la lucha mediática entre los Beckham de las últimas semanas.

Rachida Dati, ministra de Cultura francesa, elogió a Beckham y la calificó como un ícono mundial que ocupa un lugar muy especial en el corazón de los franceses. "A través de tu trayectoria, tu trabajo y tu compromiso, has tejido un vínculo profundo, sincero y duradero con Francia", le dijo Dati a la también diseñadora, de 51 años. Los jefes de la moda francesa Antoine Arnault y François-Henri Pinault estuvieron presentes y de igual manera celebraron el premio de Victoria.

La Orden de las Artes y las Letras está reservada a "personalidades que han contribuido a la vida cultural francesa" y es independiente de la prestigiosa Legión de Honor, la máxima condecoración estatal.

Comentarios