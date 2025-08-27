Cerrar X
Desenterrada una cápsula del tiempo de la princesa Diana

Este miércoles se abrió una cápsula del tiempo enterrada en 1991 en el hospital Great Ormond Street de Londres, bajo la supervisión de la difunta princesa Diana

Este miércoles se abrió una cápsula del tiempo enterrada en 1991 en el hospital Great Ormond Street de Londres, bajo la supervisión de la difunta princesa Diana de Gales, quien era presidenta de honor del centro.

La caja de madera, revestida de plomo, fue sepultada durante la colocación de la primera piedra de un edificio inaugurado en 1994 y contenía objetos representativos de los años 90, seleccionados por Diana junto a dos niños que ganaron un concurso.

Entre los artículos encontrados destacan un disco de Kylie Minogue, una televisión de bolsillo, una calculadora solar, una colección de monedas británicas, semillas de árboles en una botella, un holograma de un copo de nieve, una hoja de papel reciclado, una fotografía de Diana, un cómic, una cámara fotográfica desechable y un ejemplar del periódico The Times.

Aunque originalmente se planeaba abrir la cápsula en "cientos de años", las necesidades de espacio para construir una unidad de oncología pediátrica adelantaron su apertura.

La ceremonia contó con la participación de personal del hospital que trabajó en 1991 y personas nacidas en esa fecha.

Janet Holmes, una trabajadora presente en 1991, recordó con nostalgia el televisor de bolsillo, un objeto que ella había comprado para su marido, destacando lo costoso que era en aquella época.

El hospital Great Ormond Street destacó la importancia de este hallazgo como un reflejo de la historia y el legado de la princesa Diana en el centro.


