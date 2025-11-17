Renée Zellweger revela estatua de Bridget Jones en Londres

La actriz estadounidense René Zellweger reveló en Londres una estatua de su famoso personaje Bridget Jones, al cual ha interpretado durante más de 20 años.

Fue la propia actriz la encargada de revelar esta nueva obra, la cual se encuentra ubicada en la plaza de Leicester Square como parte de la iniciativa de 2020 "Scenes in the Square".

Durante la presentación de la obra estuvieron presentes la propia escritora de la novela original, Helen Fielding.

Zellweger dijo que gracias a la experiencia de haber participado en las cintas de la saga ha logrado una "familia extendida" y tiene algo en común con gente de todas partes del mundo.

La estatua muestra a Bridget Jones con el pelo recogido mientras abraza su diario entre las manos y apoya una pluma de escritorio en su barbilla.

Esta nueva obra compartirá espacio en la plaza con otros personajes célebres británicos del medio, como lo son Harry Potter, Paddington o Mary Poppins; sin embargo, es la primera obra de la iniciativa 'Scenes in the Square' dedicada a una comedia romántica.

Renée Zellweger, Helen Fielding, Leo Woodall, Sally Phillips, Chiwetel Ejiofor and Kirsty Tullett-Jones attend the unveiling of the 'Bridget Jones' statue in Leicester Square, London ✨️ #BridgetJones pic.twitter.com/txIcqb6ut9 — Adoring Renee Zellweger (@adoringrenee) November 17, 2025

El personaje nació de una columna anónima llamada "El diario de Bridget Jones" en el periódico The Independent escrita por Fielding en 1995, antes de adaptarse como saga literaria y cinematográfica.

En la gran pantalla, la franquicia de "Bridget Jones" se compone de cuatro películas: "El diario de Bridget Jones" de 2001; "Bridget Jones: Sobreviviré" de 2004; "El bebé de Bridget Jones" de 2016 y "Bridget Jones: Loca por él", estrenada en febrero de este año.

Comentarios