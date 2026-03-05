Podcast
Nacional

Ordenan a FGR abrir carpeta del caso contra vicealmirante Farías

La resolución fue emitida por la jueza de control Mariana Vieyra Valdés durante una audiencia por omisión de actuaciones del Ministerio Público

  • 05
  • Marzo
    2026

Una jueza federal ordenó a la Fiscalía General de la República transparentar completamente la carpeta de investigación sobre el “Huachicol Fiscal” iniciada contra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y detallar cómo ha atendido cada uno de los actos de investigación solicitados por la defensa.

De acuerdo con un comunicado difundido por los abogados del caso, la resolución fue emitida por la jueza de control Mariana Vieyra Valdés durante una audiencia por omisión de actuaciones del Ministerio Público y tutela de derechos dentro de la causa penal 325/2025.

El equipo legal explica que la juzgadora determinó que la Fiscalía contará con un plazo de 15 días hábiles para informar por escrito cuántos tomos, anexos, cuadernillos, técnicas de investigación y demás documentos integran la carpeta de investigación. Además deberá entregar a la defensa la totalidad de los documentos que la conforman.

La resolución también establece que, dentro de ese mismo plazo, la Fiscalía deberá citar a los abogados para cotejar los tomos testados con los documentos originales, con el fin de permitir el acceso directo al expediente y que la defensa pueda revisar íntegramente la información contenida en la carpeta y tomar notas de la misma.

Asimismo, la jueza ordenó al Ministerio Público emitir los acuerdos pendientes respecto de todos los actos de investigación solicitados por los abogados del vicealmirante y remitir los oficios correspondientes a la Secretaría de Marina y a la Agencia Nacional de Aduanas de México, diligencias que, según la defensa, habían sido solicitadas previamente.

El tribunal también instruyó que puedan consultar la carpeta de investigación cuantas veces sea necesario para garantizar el derecho de defensa.

Este acceso deberá permitir la presencia de peritos particulares que acompañen a los litigantes durante la revisión del expediente, para lo cual deberán solicitar las citas correspondientes por correo electrónico o por escrito a fin de que quede constancia formal.

La decisión judicial se originó luego de que durante la audiencia se planteara una controversia relacionada con diversas solicitudes de investigación presentadas por la defensa que, según los abogados, no habrían recibido un acuerdo formal por parte del Ministerio Público.

Ante ello, la jueza estableció un mecanismo de auxilio judicial para revisar el seguimiento de dichas peticiones. 

Conforme a lo ordenado por el tribunal, la defensa deberá informar al juzgado todos los actos de investigación que ha solicitado, mientras que la Fiscalía tendrá que explicar de qué manera atendió cada uno de ellos para que el juzgado revise punto por punto la actuación del Ministerio Público.

El comunicado de la defensa sostiene que la resolución judicial busca garantizar el acceso completo a la información contenida en la carpeta de investigación y el ejercicio pleno del derecho de defensa dentro del proceso penal.


