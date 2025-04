'Diddy' Combs se declara no culpable de nuevos cargos en NY

El rapero y productor musical Sean “Diddy” Combs, de 55 años, se declaró el lunes no culpable de dos nuevos cargos federales que se suman a los ya existentes en su contra en el marco de un complejo caso por crimen organizado, tráfico sexual y trata de personas, según reportaron medios estadounidenses como Deadline y CBS.

Los nuevos cargos, leídos durante una audiencia en un tribunal federal de Nueva York, incluyen tráfico sexual y transporte con fines de prostitución, delitos que podrían aumentar significativamente su posible condena.

Combs ya enfrenta otros tres cargos previos vinculados a la misma investigación, por lo que la Fiscalía busca consolidar todos los señalamientos en un solo proceso judicial.

Comienza la cuenta regresiva para el juicio

Durante la audiencia, que duró aproximadamente una hora, el juez federal Arun Subramanian reiteró que el juicio sigue en pie para iniciar el próximo 5 de mayo con la selección del jurado, y que los alegatos iniciales comenzarán una semana después, el 12 de mayo.

El juez advirtió que “todos los implicados están subidos en un tren de carga que avanza hacia el juicio”, descartando por ahora un cambio en la agenda.

Los abogados de Combs expresaron al tribunal su intención de solicitar una prórroga, alegando que el equipo de fiscales no ha compartido adecuadamente la información recopilada durante la fase preliminar del caso.

En particular, señalaron que no se han entregado correos electrónicos y mensajes de una de las víctimas clave, una ex empleada del artista cuya identidad se mantiene en reserva.

El juez Subramanian dio un plazo de 48 horas a la defensa para presentar formalmente la solicitud de aplazamiento y programó una nueva audiencia para este viernes, donde se analizará si existen fundamentos suficientes para retrasar el proceso.

Además, el músico, que ha sido objeto de múltiples denuncias por abuso en los últimos meses, mantiene su postura de inocencia frente a todos los cargos.

