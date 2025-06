Diego Luna da emotivo discurso sobre los inmigrantes en EUA

El actor mexicano Diego Luna, en su monólogo como anfitrión invitado en Jimmy Kimmel Live de este lunes, abordó la importancia de los inmigrantes en Estados Unidos, criticando las políticas migratorias de Donald Trump.

“Esta noche quiero abordar un tema importante que está sucediendo aquí en Los Ángeles y en todo Estados Unidos”

Afirmó que el país se beneficia enormemente del trabajo de los inmigrantes, pero se niega a reconocer su valor.

"Esto es muy injusto, y déjenme decirles por qué: las múltiples veces que este país ha tenido que reconstruirse a sí mismo, los inmigrantes siempre han estado ahí para ayudar", señaló durante el show televisivo.

Luna destacó que los inmigrantes han sido fundamentales en momentos clave de reconstrucción del país, trabajando en sectores como la agricultura, la construcción, la hospitalidad y el cuidado de ancianos y niños.

"Ellos son quienes construyen este país, lo alimentan, crían y educan a sus hijos, cuidan a los ancianos, trabajan en la construcción, la hostelería, dirigen cocinas. Son técnicos, comerciantes, deportistas, conductores, agricultores. No es aceptable ni normal separar familias", afirmó en su molonogo.

También señaló que los inmigrantes indocumentados contribuyeron con aproximadamente 96.7 mil millones de dólares en impuestos en 2022, un hecho que, según él, la administración de Trump oculta.

Instó a la audiencia a compartir historias positivas sobre inmigrantes, a apoyar organizaciones como Public Counsel y Kids in Need of Defense, y a exigir un camino hacia la certeza legal para los inmigrantes, enfatizando que la empatía debe ser la base de la acción.

