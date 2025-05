Disfruta la diversión con el live action de 'Lilo y Stitch'

La nueva versión de acción real del clásico animado de Disney, "Lilo y Stitch", está a punto de llegar a Monterrey, pues se estrenará el próximo jueves en las salas de cine regias, donde incluso ya no hay boletos para la noche de estreno.

La cinta, dirigida por Dean Fleischer Camp, el cineasta nominado a los premios Oscar® por el largometraje animado Marcel the Shell with Shoes On, es protagonizada por Sydney Elizebeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere, Hannah Waddingham, Chris Sanders, con Courtney B. Vance, ZachGalifianakis y Maia Kealoha.

La trama es la misma que la versión de dibujos animados: Lilo Pelekai es una niña de 6 años que vive en Hawái anhelando tener un mejor amigo. Tras la trágica muerte de sus padres, ella y su hermana mayor Nani, quien tiene 18 años, se ven obligadas a enfrentarse solas a la vida.

A pesar de esto, Lilo mantiene un optimismo inquebrantable. Cuando su vecina, Tūtū, permite a Lilo visitar el refugio de animales local, Lilo lleva a casa una criatura salvaje e impulsiva que parece decidida a sembrar el caos mientras que Nani la ve como un problema, Lilo está convencida de que sus oraciones fueron escuchadas y de que, por fin, ha encontrado a su mejor amigo.

Desafortunadamente, su nueva mascota, a quien llama Stitch, en realidad es un alienígena, el experimento 626, quien ha escapado del planeta Turo; y dos representantes de la Federación Galáctica, Pleakley y Jumba, se han infiltrado en la raza humana y lo siguen de cerca. Mientras Lilo lucha por controlar a la adorable pero traviesa criatura, Nani lidia con la presión de intentar mantener su trabajo y cuidar a su hermana menor, y los servicios sociales están preocupados porque está fracasando estrepitosamente.

A pesar de que la historia no tiene cambios, esta versión ofrece una perspectiva nueva sobre el cuento animado que cautivó el corazón de los espectadores de todo el mundo desde su estreno en 2002.

Más allá de su éxito en la taquilla y reconocimiento por parte de la crítica, la película introdujo la cultura y lengua hawaianas al público mundial de una manera significativa, fomentando una mayor apreciación por las tradiciones y valores únicos de las islas, paisajes y rico tapiz cultural hawaiano.

Combina a la perfección los elementos fantásticos con la cultura singular y las vistas deslumbrantes del Hawái moderno. Esta adaptación no es solo una nueva versión, sino una expansión, reinterpretada para el público actual, pero manteniéndose fiel a la esencia de los entrañables personajes.

“La película ha perdurado y, sinceramente, ha crecido en popularidad porque es tan singular y adelantada a su tiempo”, señala Eirich. “El estilo visual, los temas de esta ‘familia encontrada’ imperfecta, el vínculo entre Nani y Lilo intentando hacer frente a una situación tan difícil... y si a eso le añades a Stitch, uno de los personajes más memorables que puedas imaginar… tienes la receta de un verdadero clásico”.

