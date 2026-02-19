Fallece Tom Noonan, antagonista en película 'RoboCop 2'

Tom Noonan, actor, director y guionista estadounidense reconocido por su papel de "Caín" en la película "RoboCop 2", perdió la vida a los 71 años de edad.

Quien se encargó de difundir la noticia, fue su amiga y excompañera de reparto Karen Sillas, quien mencionó que el pasado 14 de febrero el actor perdió la vida.

¿Quién es Tom Noonan?

Tom Noonan nació en 1951 en Greenwich, Connecticut, y comenzó su carrera teatral, apareciendo en la producción original off-Broadway de "Buried Child" de Sam Shepard en 1978.

Sin embargo, debutó en el cine en 1980 con la película "Willie & Phil", y continúo en las producciones "Gloria" y "Heaven's Gate".

Gracias a sus inolvidables papeles, Noonan se consolidó como una de las figuras destacadas en la industria cinematográfica, entre los que se destaca "The Monster Squad", en la que interpretó a "Frankestein"; así como el de "Francis Dollarhyde" en "Manhunter" y "The Ripper" en "The last hero".

Rest In Peace, Tom Noonan.

You always creeped me out playing 'The Ripper' in 'Last Action Hero' (1993), but you played it masterfully well. That goes for your many more roles in films over the years, that we'll always remember.

Thank you!

La forma de actuar de Noonan inspiró a muchos, debido a que demostró la compasión en las figuras más monstruosas de la pantalla grande.

También contó con participaciones importantes en emblemáticas series como "Los expedientes X".

