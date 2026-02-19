Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
tom_noonan_fallece_5a1d5864eb
Escena

Fallece Tom Noonan, antagonista en película 'RoboCop 2'

Gracias a sus inolvidables papeles, Noonan se consolidó como una de las figuras destacadas en la industria cinematográfica

  • 19
  • Febrero
    2026

Tom Noonan, actor, director y guionista estadounidense reconocido por su papel de "Caín" en la película "RoboCop 2", perdió la vida a los 71 años de edad.

tom-noonan-fallece.jpg

Quien se encargó de difundir la noticia, fue su amiga y excompañera de reparto Karen Sillas, quien mencionó que el pasado 14 de febrero el actor perdió la vida.

tom-noonan-fallece.jpg

¿Quién es Tom Noonan?

Tom Noonan nació en 1951 en Greenwich, Connecticut, y comenzó su carrera teatral, apareciendo en la producción original off-Broadway de "Buried Child" de Sam Shepard en 1978.

Sin embargo, debutó en el cine en 1980 con la película "Willie & Phil", y continúo en las producciones "Gloria" y "Heaven's Gate". 

Gracias a sus inolvidables papeles, Noonan se consolidó como una de las figuras destacadas en la industria cinematográfica, entre los que se destaca "The Monster Squad", en la que interpretó a "Frankestein"; así como el de "Francis Dollarhyde" en "Manhunter" y "The Ripper" en "The last hero".

La forma de actuar de Noonan inspiró a muchos, debido a que demostró la compasión en las figuras más monstruosas de la pantalla grande.

tom-noonan-fallece.jpg

También contó con participaciones importantes en emblemáticas series como "Los expedientes X".

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Peter_Greene_obituary_121325_edd1709a792d4efead8b4ccdc29df3f2_c754540027
Peter Greene murió por disparo accidental, releva fiscalía
Whats_App_Image_2026_02_18_at_12_44_43_AM_61c60b9155
Ángel Correa, máximo romperredes de los Tigres de Pizarro
rgef_8b470f4f63
Aumentan accidentes viales el fin de semana en Matamoros
publicidad

Últimas Noticias

salamanca_fiscal_45d5f10db9
Confirma Fiscalía detenidos por ataque armado en Salamanca
harfuch_jalisco_uif_05ab881c95
UIF y FGR investigan red de fraude por nexos criminales: Harfuch
mbappe_paris_saint_germain_deuda_1_9bd175e8f5
París Saint-Germain le debe 2 millones de euros a Mbappé
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
Adrian_de_la_Garza_2731ff13ec
Supervisa Adrián de la Garza, Feria del Empleo con 9,000 vacantes
congreso_nuevo_leon_ley_therian_4e0b951160
Presentan en el Congreso de Nuevo León la llamada 'Ley Therian'
publicidad
×