Dj releva detalles de la polémica boda de Brookly Beckham

La polémica entre Brooklyn Beckham y su familia continúa escalando. El hijo mayor de David y Victoria Beckham aseguró haber roto definitivamente con sus padres, a quienes acusa de intentar arruinar su relación con Nicola Peltz incluso antes de su boda, celebrada en abril de 2022.

Brooklyn ha señalado diversos desplantes ocurridos el día de su boda como detonantes del distanciamiento familiar.

El DJ rompe el silencio

Uno de los momentos más polémicos relatados por Brooklyn fue el baile con su madre, Victoria Beckham. Ahora, el DJ de la fiesta, Tony Marnach, conocido como DJ Fat Tony, ofreció su versión de los hechos.

Según relató, el cantante Marc Anthony invitó a Brooklyn al escenario, lo que llevó a pensar que sería el primer baile con su esposa Nicola.

Sin embargo, Marc Anthony pidió subir al escenario a “la mujer más hermosa de la sala” y llamó a Victoria Beckham.

La situación, explicó el DJ, dejó devastado a Brooklyn, mientras Nicola salió del lugar llorando.

Marnach describió el episodio como “realmente incómodo” para los asistentes, especialmente cuando Marc Anthony pidió a Brooklyn que pusiera sus manos en las caderas de su madre.

Afirmó que, aunque conoce a los Beckham como una familia muy unida y amante del baile, si el novio se sintió incómodo, entonces el momento fue inapropiado.

El DJ recordó que el brunch del día siguiente fue tenso, ya que todos comentaban lo sucedido la noche anterior.

“Cuando los novios se van de su propia boda destrozados, la noticia se corre”, señaló.

El relato de Brooklyn

En una extensa publicación en Instagram, Brooklyn reiteró que su madre “secuestró” el primer baile planeado con su esposa.

Aseguró haberse sentido humillado frente a los cerca de 500 invitados y afirmó que el impacto emocional persiste hasta hoy.

Como resultado de esa experiencia, Brooklyn y Nicola decidieron renovar sus votos en agosto de 2025.

El objetivo, explicó él, fue crear nuevos recuerdos asociados a la alegría y la felicidad, dejando atrás la ansiedad y la vergüenza que, asegura, marcaron su boda original.

