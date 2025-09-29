Cerrar X
Doja Cat traerá su gira mundial a México en 2026

La rapera estadounidense Doja Cat incluyó a México en las nuevas fechas de su Ma Vie World Tour, que se llevará a cabo en 2026

La rapera estadounidense Doja Cat incluyó a México en las nuevas fechas de su Ma Vie World Tour, que se llevará a cabo en 2026.

La mañana de este lunes, Live Nation confirmó las ciudades que visitará la artista, destacando la presentación en México, programada para el 18 de febrero del próximo año, tras recorrer Brasil, Argentina, Chile, Perú y Colombia.

Aunque aún no se ha confirmado el recinto oficial, filtraciones apuntan a que el concierto se realizará en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

De acuerdo con reportes, la preventa de boletos comenzará el próximo 1 de octubre a través de Ticketmaster.

Doja Cat anunció su gira mundial "Ma Vie" para promocionar su último álbum, Vie , un proyecto inspirado en el pop de los 80, que se lanzó el 26 de septiembre de 2025.

Esta es su primera gira como cabeza de cartel por Australia, Nueva Zelanda y Asia, con una extensa extensión en 2026 que abarcará Latinoamérica, Europa/Reino Unido y Norteamérica.

Promocionada por Live Nation, es su gira mundial más grande hasta la fecha, con presentaciones vibrantes de éxitos de Vie (como "Jealous Type" y "Gorgeous") junto con los favoritos de los fans.


